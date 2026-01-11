美國密西西比州爆連環槍擊案　槍手3地殺6人後被捕　死者包括兒童

美國密西西比州克萊郡（Clay County）警長辦公室1月10日稱，當地9日晚發生連環槍擊事件，一名槍手在三個不同行兇，造成6人死亡，其中包括一名兒童，疑犯目前已被捕。



《紐約時報》及路透社10日報道，克萊郡警長斯科特（Eddie Scott）當日在社交媒體Facebook發文表示，鄰近阿拉巴馬州州界的西點鎮（West Point）發生暴力事件導致多人死亡，，一名疑犯目前已被拘留。

斯科特10日稍晚舉行記者會，稱疑犯身份是24歲的穆爾（Daricka M. Moore），是該郡居民。穆爾被指於9日晚上槍殺了他的父親、兄弟和叔叔，之後他偷了一輛卡車，開車前往第二個地點，並在該處試圖性侵一名與他有親屬關係的7歲女童，然後再將其槍殺。

警方隨後接獲報警電話，並派員前往第三個地點，發現2名男子頭部中槍身亡，其中一人是當地牧師。

圖為疑犯穆爾（Daricka M. Moore）的照片。（FB@Clay County Sheriff's Office ）

史考特表示，穆爾在第三個地點附近被捕。當局或指控他犯下一級謀殺罪，如果認定他精神健全，則可能被判死刑。