尹錫悅戒嚴令案　韓國檢方尋求法院判處死刑

韓國前總統尹錫悅因2024年12月發動緊急戒嚴而涉嫌觸犯「內亂罪」一案，韓國檢方1月13日要求法院以「內亂頭目」嫌疑判處尹錫悅死刑。
2024年12月3日晚上，時任韓國總統尹錫悅突然「閃電」發布戒嚴，成為韓國自民主化以來首個戒嚴令，他當時提出的理由是要消滅「親朝鮮勢力」，事件引發軒然大波，國家陷入混亂，韓國國會翌日凌晨通過要求解除戒嚴令的決議，尹錫悅之後先後被停職、拘捕、彈劾和罷免。他成為韓國憲政史上第二個遭彈劾下台的總統。
除了內亂罪外，尹錫悅也被控涉嫌妨害執行公務、濫用職權等罪名。他的夫人金建希也面臨訴訟與調查。
在尹錫悅下台後，韓國總統李在明上台，他2025年12月宣告把12月3日定為「國民主權日」，以紀念國家一年前和平克服短暫戒嚴危機的歷史事件。
韓國雖然在法律上仍保留死刑，但上一次執行死刑已是1997年12月，之後一直未再執行。
