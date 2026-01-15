FBI搜查《華郵》女記者住所　調查非法持有政府機密資料案

美國《華盛頓郵報》（Washington Post）於1月14日報道，旗下一名記者遭聯邦調查局（FBI）探員搜查位於維珍尼亞州的住所，指涉及一宗洩露政府機密信息的案件，繳走一部手機和一隻智能手錶，行動被質疑威脅新聞自由。司法部長邦迪（Pam Bondi）證實，聯邦探員是應國防部的要求，執行此次搜查。



2025年11月8日，智能手機螢幕上顯示的《華盛頓郵報》（Washington Post）標誌。（Getty Images）

涉政府承包商被控非法持有國防資訊案

綜合路透社及美國Politico報道，女記者納坦森（Hannah Natanson，暫譯）自2019年任職《華盛頓郵報》，最初擔任教育記者，之後轉而報道總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），以及他重返白宮後，大規模解僱聯邦人員等改革。

《華盛頓郵報》報道，此次行動與政府承包商盧戈內斯（Aurelio Perez-Lugones，暫譯）的刑事案件有關。他擁有最高機密安全許可，上週被控非法持有國防資訊。根據媒體掌握的10頁起訴書，他被指截取軍方機密情報報告的螢幕截圖，並列印了這些文件，然後帶回家中，部份文件甚至藏於午餐盒內。

2025年12月4日，美國華盛頓特區，圖為司法部長邦迪（Pam Bondi）會見記者。（Reuters）

當局未公布盧戈內斯與女記者的聯繫，《華盛頓郵報》稱FBI已向納坦森表明，她並非真正調查目標。司法部長邦迪表示，特朗普政府絕不容忍非法洩露機密資訊的行為，因為一旦曝光，將對國家安全構成嚴重威脅。

關注新聞自由的組織Knight First Amendment Institute批評，搜查新聞機構和記者是非自由政權的標誌，必須確保這些做法不會成為常態。

今年4月，司法部撤銷了前總統拜登（Joe Biden）時代的政策。相關政策此前保證，司法部不會利用「強迫的法律手段」，包括傳票或是搜查令，來取得紀錄，或是能夠判斷記者搜集新聞時，獲取消息來源的資訊。