美國26人涉操控CBA及NCAA籃球賽被起訴　多名球員被指打假波

綜合路透社、英國《獨立報》報道，美國費城的聯邦檢察官1月15日提交起訴書，控告26人涉嫌縱美國大學體育協會（NCAA），以及中國籃球協會（CBA）的賽事，當中包括部份曾涉NBA賭博案被起訴的人員。檢方指控，案中操縱者透過收買球員打假波，於個別賽事賭博中下重注，從而詐騙了多家體育博彩公司，令體育博彩公司及其他投注人造成損失。



圖為2025年3月20日，比賽籃球上的NCAA標誌。 （Getty Images）

報道指出，費城聯邦檢察官在大陪審團審議後公佈起訴，被告在2022年9月至2025年2月期間，涉及合謀操縱比賽。案件始於2022年，其中幾名被告開始賄賂CBA球員，讓他們故意在比賽中表現不佳，以確保某些賽事的賭博結果。其後，他們將目標轉向NCAA男子籃球比賽。

長達70頁的起訴書顯示，操縱者通過向大學籃球運動員支付每場比賽1萬至3萬美元不等的酬勞，招募他們打假波，從而操縱賭博結果。

檢方稱，案件涉及超過17支一級大學籃球隊的39名球員，涉及數百萬美元的假球賭注和數十萬美元的賄賂。媒體表示，起訴書提到29場涉嫌被操縱結果的比賽，多家大學被點名。

圖為2025年3月27日，球場上展示的NCAA標誌。 （Getty Images）

被告中有15人於2024-25賽季還在NCAA聯賽的學校打球，其他被告則包括前NCAA球員、訓練員兼前教練、體育博彩專家等，被控罪名包括在體育比賽中實施賄賂，以及串謀實施電信詐騙。其中，有部份被告此前已因涉及NBA的賭博活動，在紐約東區聯邦法院被起訴。