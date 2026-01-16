馬查多稱與特朗普會晤非常順利　未透露有否轉送諾貝爾和平獎

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在多次讚揚委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）後，1月15日在白宮與委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）。馬查多在會面後形容，雙方會晤非常順利及很好，但她未透露有否如過去所言，把諾貝爾獎轉贈對方。



圖為2026年1月15日，委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）抵達美國白宮，準備與美國總統特朗普（Donald Trump）會面。（Reuters）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，特朗普期待這次會面，他希望與馬查多進行一次積極而有益的對話。馬查多對許多委內瑞拉人民來說，是一位傑出而勇敢的代表。 特朗普期待與對方探討委內瑞拉的實際情況，以及正在發生的事情。不過，對於特朗普先前對馬查多的評價，即她在委內瑞拉未贏得足夠的人民支持以治理國家，該評價仍然有效。

圖為2026年1月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在底特律經濟俱樂部（Detroit Economic Club）發表演說。 （Reuters）

在美軍突擊委內瑞拉及活擒該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，特朗普曾多次稱讚委內瑞拉臨時總統羅德里格斯，他在14日仍形容對方很好相處。

當被問到他是否希望獲馬查多轉贈諾貝爾獎時，特朗普回答稱，「不，我從沒這麼說。她獲得了諾貝爾和平獎。」被問到如果馬查多真的把獎項帶給他，他會怎麼做時，他說：「我不知道，我不應該妄下斷言。」