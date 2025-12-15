26歲女歌手電動滑板車意外英年早逝　曾是One Direction御用嘉賓

美國歌手卡姆林馬格內斯（Camryn Magness）因電動滑板車意外過世，得年26歲。



她曾在2012年及2013年擔任天團One Direction美國及世界巡演的暖場嘉賓，消息傳出後震驚樂壇。

卡姆林馬格內斯Camryn Magness（Instagram@camrynrocks）

意外發生在12月5日晚間8點左右，卡姆林當時在佛羅里達州騎乘電動滑板車，與一名行人發生撞擊，兩人皆身受重傷，路人見狀立即報警，將雙方緊急送往當地醫院搶救。然而，卡姆林因傷勢過重，最終仍宣告不治，結束短暫的26年生命。

卡姆林的官方社交平台證實了她的死訊：

我們悲痛不已。

卡姆林的官方社群平台證實了她的死訊。（Instagram@camrynrocks）

聲明中寫道卡姆林精神感動了很多人，無論是在舞台上，還是在海浪之下，她都以無所畏懼的能量與無限的善良迎接人生；她與生俱來的光芒，永遠都不會被遺忘。

1999年出生於美國科羅拉多州丹佛的卡姆林，8歲時便開始在YouTube上傳翻唱影片嶄露頭角，隨後獲得唱片公司賞識簽下合約。2012年，她迎來事業轉捩點，成為One Direction巡演美國場的暖場嘉賓，隔年再度受邀參與世界巡演，共演出63場。

