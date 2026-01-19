男童不滿Switch被沒收弒父　美擁槍文化再掀討論：100人擁120支槍

美國賓夕法尼亞州發生一宗轟動案件，一名11歲男童因被沒收任天堂Nintendo Switch遊戲機，竟因此槍殺養父。此事再如同一記警鐘，讓人們不得不再次嚴肅審視兩個緊密相連的社會問題，那就是槍枝在美國尋常人家中過於普遍的存在，以及當下兒童容易接觸到槍支的程度。



發生什麼事？

道格拉斯（Douglas Dietz）夫婦2018年領養克萊頓後，今年11歲的克萊頓（Clayton Dietz）在生日當天、1月13日被42歲養父道格拉斯沒收Switch，道格拉斯讓克萊頓去睡覺，隨後自己也和妻子一同上床入睡。

道格拉斯妻子吉莉安（Jillian Dietz）隨後被一陣巨響嚇醒，她聽到疑似「水滴聲」，試圖叫醒道格拉斯，沒想到映入眼簾的竟是自己的丈夫鮮血直流，直到床單被染紅。

克萊頓隨後進入臥室，大喊「爸爸死了」，他還告訴吉莉安，是「我殺了爸爸」。克萊頓之後接受採訪時透露，他因被沒收Switch、爸爸叫他去睡覺而感到生氣，他找到道格拉斯保險箱的鑰匙並打開保險箱，以為Switch放在保險箱內，結果發現保險箱有一把左輪手槍，他拿起手槍，裝上子彈，然後走到道格拉斯床邊，朝養父開槍。

KOMO新聞報道，吉莉安後來在接受警方訊問時說，男孩告訴她：「我殺了我爸爸。我恨我自己。」

美國盛行的槍枝文化

美國擁有最盛行的槍枝文化，平均每100人至少擁有120支槍，其槍枝總量亦為全球之最。槍枝擁有率第三高的國家是瑞士，平均每100人至少擁有45支槍。

在槍枝存放不當可能導致意外的家庭中，兒童通常在尚未充分理解其後果前便能接觸到致命武器，尤其容易發生危險。

美國槍枝監管寬鬆

此案也揭示美國槍枝文化中的一些問題。儘管包括瑞士在內國家槍枝擁有率也較高，但其嚴格執行培訓與存放法規，相比之下，美國部份州對槍枝獲取的監管極為寬鬆。賓夕法尼亞州在家庭槍枝存放方面政策尤其寬鬆。

據倡導加強槍支管制的「停止槍支管制賓夕法尼亞州」（CeaseFirePA）組織的加伯（Adam Garber）稱，賓夕法尼亞州沒有限制個人購買槍支的數量或彈藥的數量，而且還不對彈藥購買進行背景調查。

目前美國民間擁有超過3.93億支槍，已超過其人口總數。