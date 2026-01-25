台北101徒手攀登｜Alex Honnold自曝十多年前就想爬：想過偷偷爬

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）周日（1月25日）挑戰徒手攀爬台北101，全程由串流平台Netflix現場直播，不少海內外粉絲更是特別前往替他加油，霍諾德也表現亮眼，僅花91分鐘就成功登頂！挑戰結束後，他也在妻子和101董事長賈永婕的陪同下，開記者會分享心境。他提到，這一切太驚奇了！



霍諾德創紀錄登台北101 僅花91分鐘

霍諾德在挑戰結束後，與妻子Sanni於中午12點01分現身記者會，先是和主持團隊開心合照，看起來心情相當不錯。面對主持人鄧肯（Elle Duncan）詢問，「整個攀爬過程如何」？霍諾德說，

太驚奇了，我很開心完成這件我一直想做的事，這件在大家看來不可能的事情。

按圖看克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101的全過程👇👇👇

+ 23

相關文章：台北101徒手攀登｜Alex Honnold只花91分鐘攻頂成功 全程零防護

由於昨日因氣候因素取消挑戰，延期至今日，霍諾德表示，「這其實不是甚麼大的影響或改變，這讓我感覺更像攀岩。因為攀岩總是要考量天氣，基本上就像我剛爬完這座巨塔，整個過程對台北和攀岩而言都是一場夢，天氣是攀岩的一部分，我完全沒有影響」。

起步時有點緊張 霍諾德：越爬越放鬆

由於這是霍諾德第一次前往台北101挑戰，主持人詢問，「在攀爬之前我們都會假設一些比較困難、有挑戰性的部分，現在你實際完成了，對你來說最困難的是甚麼」？霍諾德表示，「我覺得是保持冷靜，這是最大挑戰！有觀眾、周遭都是人，我要讓一切感覺更自然。起步時有點緊張，不過越爬越放鬆，甚至開始覺得有趣」！

不斷挑戰自己 霍諾德：十多年前看到台北101就想爬

其實外界都知道，霍諾德不斷從事各種攀爬挑戰、困難度都很高，但主持人說，「大家很好奇，是甚麼持續激勵著你，尤其這麼多年來，你的成就早已不需要再向世人證明甚麼」？霍諾德表示，「就是全新的挑戰，不同的挑戰、不同的情況，我就是很喜歡對事物感到新鮮，訓練自己去挑戰去完成。尤其過往我沒有完成像爬摩天大樓這樣的成就，所以我真的覺得很特別，太驚奇了」。

霍諾德再說，

普遍來說，任何有趣的目標我都會想爬，大約十多年前我看到台北101，就覺得我要爬這座大樓。起初我甚至不管任何准許，要來偷偷爬的想法，但我知道我不行，這樣對這座大樓不尊重。

登頂後讚嘆「風景好美」 霍諾德不忘「要保持平衡」

霍諾德全程僅花91分鐘登頂，在那一刻，很多人都想知道，他腦中最先浮現甚麼？霍諾德表示，「哇！這是多美的風景，多棒的過程，多美麗的一天，但我還是告訴自己，要小心，千萬別摔下來了，保持好平衡」。

另外，霍諾德也提到，「我覺得，台北這座城市真的很美，特別是我們來到這裡的前幾天，不是下雨就是陰天，今天的天氣卻這麼完美，在最棒的時機登上最棒的大樓，真的太好了」！

+ 3

霍諾德妻全程相伴 笑喊：好多人圍觀

霍諾德這次的攀爬台北101挑戰，吸引超過上千名海內外粉絲、民眾到場，不少人舉牌為他加油，不斷在場歡呼。對此，霍諾德妻子笑說，「群眾的支持真的很瘋狂，好多人圍觀。當你真的很愛一個人的時候，你會希望一起承擔，減輕對方的負擔，我希望我能為為他（霍諾德）減輕負擔，但這刻我只想說：謝天謝地，我不是他」。

五屆美國攀岩冠軍哈靈頓（Emily Harrington）也一起現身記者會，她表示，「看霍諾德爬真的壓力很大，甚至我會說有點看的不是很舒服。但必須講，看到他完成所展現的能量真的很酷，底下的群眾是如此興奮。我覺得我的心情大概就像是在坐過山車，霍諾德真的很了不起，看到他展現的笑臉、喜悅，感覺他真的玩得很開心」。

另外，執行製作史密斯（James Smith）提到，「現場觀眾對霍諾德的每個動作都會做出反應，會驚呼、屏氣凝神、歡呼或大笑，這正是我們團隊會想捕捉的現象」。

此次挑戰，不少霍諾德的好朋友，以及攝影和轉播團隊都在旁參與，霍諾德表示，「大家都是世界級的專家，大家都在崗位上發揮所長。對我來說，我要做的就是做我擅長的，我知道背後這些人都會把一切做好，所以我就是專注在我的部分，大家真的一起創造了美好的一天」。

曝光未來計畫 霍諾德暖心喊話：想嘗試就去試

在記者會最後，霍諾德表示，「對於未來的規劃，他只想先和家人待在一起，飛回美國享受一下家庭時光。我當然有一些想法在我腦中，不過這包含太多面向，就像台北101，從製作到拍攝到完成，一環扣著一環，甚至你可以說還需要一點小奇蹟，很多事情不能一人蠻幹或是一廂情願就去做」。

對於自己完成這項全球關注的成就，霍諾德說，「就我自己而言，從徒手攀爬（Free Solo）紀錄片中，我看到每個人都有不同反應，並非是『我也要去爬』，而是大家都能找到自己的目標去努力、挑戰，不管那是人生裏的甚麼目標，我看到的是很多人善用時間、方法，盡其所能地去達成」。他提到，

如果真的要我說可以傳達甚麼精神，我會說如果你很努力、很認真、想嘗試，那就去試吧！

本次挑戰的執行製作史密斯表示，「特別感謝台北101同意這次的計畫，尤其是賈永婕的團隊給予很大幫助。過往大樓不太會願意相信攀岩者，讓他們有機會攀登，但台北101在台灣人心中有著重要的意義，坐落在市中心，是文化和社會的一部分，台北101向我們說YES，這真的不可思議」！

延伸閱讀：

霍諾德徒手爬101圖輯／國旗飄揚、登頂自拍全網嗨翻 回顧震撼瞬間

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】