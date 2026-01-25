台北101徒手攀登｜Alex Honnold改寫攀岩史　醫學證「沒恐懼感」

世界級極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）再度挑戰人類極限，今（25日）早上9點準時在完全沒有繩索、沒有任何安全防護裝備的情況下，徒手攀登台北 101 外牆，最後只花了91分鐘33秒完成這項「不可能的任務」。全程由 Netflix 進行全球同步直播，節目定名為《赤手獨攀台北101：直播（Skyscraper Live）》。



這不僅是霍諾德職涯中的重大里程碑，也被外界視為史上規模最大的一次都市「Free Solo」徒手攀岩行動。過往徒手攀岩多發生於偏遠自然岩壁，如今首次結合世界級摩天大樓與即時直播，更讓這場挑戰增添高度風險與話題性。

按圖看克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101的全過程👇👇👇

+ 23

相關文章：台北101徒手攀登｜Alex Honnold只花91分鐘攻頂成功 全程零防護

Alex Honnold是誰？為何他被稱為「真人版蜘蛛俠」？

來自美國的 Alex Honnold，是當代最具代表性的極限攀岩家之一，主攻風險最高的攀岩形式————徒手攀岩（Free Solo），也就是攀登過程中不使用任何繩索、安全帶或防護裝備，一旦失誤，幾乎沒有生還空間。

霍諾德 5 歲便開始接觸攀岩，累積近 30 年經驗，青少年時期便活躍於各類國內外攀岩競賽。他以高度自律、冷靜理性與精準判斷力聞名，甚至有醫學研究指出，他在面對高風險刺激時，大腦中掌管恐懼反應的「杏仁核」反應明顯低於常人，使他能在極端環境下保持專注。

代表性成就：改寫人類攀岩歷史的關鍵人物

談到霍諾德，最為人熟知的成就，莫過於 2017 年徒手攀登美國優勝美地國家公園（Yosemite National Park）、高約 915 公尺的酋長岩（El Capitan），全程耗時約 3 小時 56 分鐘，零防護完成，被視為攀岩史上的劃時代壯舉。

該次挑戰被完整拍成紀錄片《赤手登峰（Free Solo）》，於 2018 年上映後橫掃國際影壇，奪下奧斯卡最佳紀錄片、英國電影學院獎等多項大獎，讓徒手攀岩正式進入主流視野。

除了酋長岩，他也完成半圓頂（Half Dome）、沃特金斯山（Mount Watkins）等多條世界級岩壁路線，並創下「優勝美地三冠王」最快紀錄，在 18 小時 50 分鐘內串連三大經典路線，被譽為徒手攀岩史上最具代表性人物之一。

台北101不是第一人 卻可能是最困難的一次

事實上，霍諾德並非首位挑戰台北 101 的攀岩者。2004 年，法國「蜘蛛俠」Alain Robert 曾嘗試攀登台北 101，原計畫徒手進行，但因當天天候不佳、玻璃帷幕濕滑，最終仍使用安全繩索輔助，耗時近 4 小時完成。

相較之下，霍諾德此次挑戰完全無防護徒手攀登，加上高空風勢、人工建築結構與玻璃帷幕的不確定性，被外界認為風險遠高於自然岩壁，也讓這次行動備受矚目。

延伸閱讀：

每個月兩次！東大教授涉收賄被捕 疑向業者要求肥皂浴等性招待30次

美新版國防戰略低調出爐 本土防衛優先、提及台灣次數從4降至0

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】