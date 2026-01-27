黨友克魯茲警告若物價上漲 中期選舉將遭血洗 特朗普：Fxxk you
撰文：張涵語
英國《衛報》（The Guardian）1月26日（周一）報道，據Axios獲得的一段秘密錄音顯示，美國參議員克魯茲（Ted Cruz）警告他的共和黨同僚特朗普（Donald Trump），如果物價繼續上漲，他將在11月的中期選舉中遭遇「血洗」。而特朗普則「爆粗」回應稱：「去你的，泰德。」
據報道，在特朗普於2025年重返白宮數月後提出對等關稅政策後，克魯茲在一次電話交談中向總統提出現實警告。
克魯茲說，「總統先生，如果到了2026年11月，民眾的401(k)退休帳戶縮水30%，超市物價上漲10%至20%，那麼到了選舉日，我們將面臨一場慘敗。」克魯茲告誡總統稱，「你將失去眾議院和參議院的控制權，並在未來兩年每週都會面臨彈劾程序。」
然而，特朗普對黨友克魯茲提出的警告並不高興，甚至對克魯茲爆粗「去你的，泰德」（fxxk you, Ted）。
克魯茲亦在錄音中攻擊副總統萬斯（JD Vance），將他與保守派媒體人卡爾森（Tucker Carlson）聯繫起來。克魯茲曾指責卡爾森試圖阻撓總統的外交政策議程，稱「卡爾森一手捧紅萬斯。萬斯是卡爾森的門徒，他們本質上是一丘之貉。」
而對於明尼蘇達州1月24日再次爆發的移民執法槍擊事件，克魯茲則批評了政府對槍擊事件的措辭。克魯茲稱，政府不應該每次在發生此類事件後，就立即大肆宣揚自己擊斃一名暴力恐怖分子。
