阿聯酋香港高級商務晚宴　駐華大使：願中港阿三地共組樞紐

亞洲金融論壇（AFF）於1月26至27日在本港舉行，來自阿聯酋的政商團隊規模龐大，阿聯酋駐港總領事館在27日晚上與香港投資推廣署（Invest Hong Kong）共同舉辦一場名為「未來展望：連繫阿聯酋與香港」（Future Horizons: The UAE-Hong Kong Connect）的商務交流晚宴。邀請到阿聯酋駐華大使Hussain Al Hammadi致開幕辭，並由教育局長蔡若蓮作主禮嘉賓致辭，充分體現兩地政府對此次交流的高度重視。



Hussain Al Hammadi大使在開幕歡迎辭中，形容阿聯酋與中國建交40載，在互相尊重、開放、雙贏的情況下建立關係。過去數年，在兩國領導人互訪促成加強戰略夥伴關係。預計到2030年，兩國貿易額將達2,000億美元。

阿聯酋駐華大使Hussain Al Hammadi致開幕辭。(主辦方提供)

Hussain Al Hammadi並指，香港作為區內金融、專業服務等領域最具活力的中心，滙聚亞洲的資金流，更是作為大灣區的門戶，跟阿聯酋在經濟上擁有不少共同之處：開放、連接世界、具有效率。兩地經濟互動逐年增長，而兩地每週52個航班亦促成更緊密的人際及商業交流。憑藉中國內地、香港與阿聯酋的連繫，將可成為連結亞洲、東方及非洲的樞紐。

教育局長蔡若蓮則在致辭中指，香港與阿聯酋的交流不限於商務及經貿領域，兩地皆注重人材培訓。她並介紹港府正在籌劃的北都大學城，利用香港擁有世界一流高等學府的標桿，連接大灣區的優勢。蔡若蓮強調項目重視國際合作交流，希望吸引包括來自阿聯酋等海外學術及科研機構落戶，發揮連接內地所帶來的人才庫及龐大市場優勢。

教育局長蔡若蓮則在致辭中指，介紹港府正在籌劃的北都大學城。（主辦方提供）

曾率領總商會訪問中東的立法會商界議員林偉全指，國家「十五五」規劃鼓勵內地及香港企業走出去，而中東也是最重要的地區之一——既擁有地理戰略優勢、具活力的經濟、追求多元合作夥伴的區域。中東能給予港商無限的商機，因此兩地應建立長遠的文化及經濟橋樑，為可持續發展奠定基礎。

拉斯海瑪房地產集團（RAK Properties）行政總裁Sameh Muhtadi介紹集團在阿聯酋的發展項目。（主辦方提供）

在今次晚宴上，還有多位阿聯酋企業及中港兩地企業代表作出分享，包括Marjan集團行政總裁Abdulla Al Abdouli、拉斯海瑪房地產集團（RAK Properties）行政總裁Sameh Muhtadi、拉斯海瑪國際企業中心（RAK International Corporate Centre）行政總裁Sandra Marie Louw等，介紹阿聯酋的業務及投資機遇。