尼帕病毒｜世衛：病毒由印度擴散風險較低

印度西孟加拉邦（West Bengal）近日爆發死亡率極高、暫時無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus），引發全球關注。世界衛生組織（WHO）1月30日向外界派定心丸，指病毒由印度擴散的風險較低。



路透社報道，世衛認為尼帕病毒由印度向外擴散的風險不高，同時不建議向印度實施旅行或貿易限制。而港大醫學院微生物學系臨床教授杜啟泓早前接受《香港01》專訪時表亦認為，雖然尼帕病毒的死亡率較高（平均60%，可高達75%），但其傳播率不高，市民現階段毋須過份擔心。

杜啟泓認為，印度現時的疫情仍屬可控，惟市民假如真的要前往當地，應避免接觸蝙蝠和野外生果，以及避免飲用椰棗水。

2026年1月28日，印度西孟加拉邦（West Bengal）近日爆發死亡率極高、暫時無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus），引發全球關注。圖為英國衛生安全局發布有關尼帕病毒爆發的地圖。（X@UKHSA）

杜啟泓指，過去印度爆發尼帕病毒，總的感染人數並不多，所以市民對今次爆發毋須過份擔心。