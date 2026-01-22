視訊目睹友人遭前男友暴打　特朗普兒子巴倫「跨海報警」神救援

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）之子、現年19歲的巴倫（Barron Trump），傳出挺身救朋友，這名受害女子在英國法院作證指出，巴倫在視訊通話中目睹她遭前男友施暴，立即打電話報警，才讓她脫離險境。



根據英媒Metro UK與庭審內容，這宗事件發生於2025年1月。受害女子當時透過通訊App「FaceTime」，向身在美國的巴倫求助，其前男友、22歲的魯米安斯特夫（Matvei Rumianstev）因妒忌她與巴倫的友誼而動粗，對她施以暴力。

巴倫（Barron Trump）是美國總統特朗普最小的兒子。（Reuters）

+ 4

法庭播放的通話紀錄顯示，巴倫隨即撥打英國緊急電話999，向接線人員表示：「我剛接到一名我認識的女生來電，她正在被人毆打。」他隨後提供受害者住址，並急切地說：「這真的是緊急狀況，拜託你們快一點，她正在被打。」

巴倫事後向警方表示，視訊通話僅持續約10至15秒，畫面中只看得到天花板，但他清楚聽見友人「尖叫、哭泣，還有被打的聲音」。他表示：

我能做的最好事情就是報警。我不可能打回去威脅對方，那只會讓情況更糟。

警方到場後告知受害女子，是「一名在美國的人」替她報案，但未透露身份。不過，根據警方隨身攝影機畫面顯示，她對警方說：「我和巴倫是朋友，是特朗普（Donald Trump）的兒子。」

延伸閱讀：特朗普放下總統身份與孫女打高球 不忘表示：我一定要贏

+ 5

延伸閱讀：

川普拋格陵蘭框架協議！當地人轟：世界最有權勢的人「玩弄我們」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】