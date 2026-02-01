威特科夫邁阿密晤俄羅斯總統特使　稱會談富有成效及具建設性

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）1月31日在佛羅里達州邁阿密（Miami）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）特使、投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）會晤，討論俄烏戰爭問題。前者同日稍後稱，會談富有成效及具建設性。



威特科夫31日在社交媒體X發表上述言論，稱美方對此次會談感到鼓舞，認為俄羅斯正在努力促成和平，並對此表示感謝。

他透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）和新成立「和平委員會」的高級顧問格林鮑姆（Josh Gruenbaum）也有參與會晤。

左圖：2025年8月26日，美國華盛頓，威特科夫在霍士新聞旗下一檔節目中發表講話。（Getty）右圖：2025年2月18日，美俄會談後，俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在沙特阿拉伯首都利雅德。（Reuters）

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日表示，烏克蘭正在等待美國提供更多關於進一步俄烏和平談判的訊息，並預計下週將舉行新的會談。

路透社稱，澤連斯基這番言論似乎暗示，原定2月1日在阿聯猶舉行的美俄烏三方會談可能會延遲。