新加坡：全球航天經濟發展潛能大　4月設航天局

新加坡主管能源與科技事務的人力部長陳詩龍2月2日宣布，全球航天經濟發展潛能大，新加坡4月1日設立首個新加坡航天局，以推動和發展國家航天能力，及制定有利於創新和商業發展，同時確保航天安全和可持續的法規。



從2日開始一連2天舉行的航天峰會（Space Summit 2026），主題定為「新領域：塑造負責任且包容的航天未來」，全球政策制定者、航天機構、投資者和創新者，將共同探討相關的基礎設施、可持續性、投資和太空經濟等議題。

陳詩龍2日在濱海灣金沙會展中心舉辦的首屆航天峰會上指，新加坡航天生態系統不斷發展，有70家航天公司和2000名專業人員，從事從設計和製造航天部件，到提供衛星服務等廣泛的業務。

新加坡主管能源與科技事務的人力部長陳詩龍。（新加坡政府網站）

新加坡航天局準局長嚴莉娜是誰？

新加坡國防科技研究院副行政總裁嚴莉娜將卸下國防科技研究院職責，即日起受委為新加坡航天局（National Space Agency of Singapore，NSAS）候任局長，並將在4月1日正式上任。

新加坡航天局將接管並擴展新加坡航天科技與產業發展辦公室（Office for Space Technology and Industry，OSTIn）的職能，承擔五大核心使命。除了原有加強研發生態系統、發展太空產業及推動國際合作，也會發展與運營國家航天能力，和制定相關法規。

根據世界經濟論壇去年4月的估算，全球航天經濟規模到了2035年，將從2023年的6300億美元，激增至1.8萬億美元。