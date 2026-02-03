愛潑斯坦文件席捲西方政商名流　美國最新公布的檔案中都有誰？

美國司法部1月30日繼續公布新一批已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的300多萬份檔案，其中出現不少西方政商名流的身影。在這些名人中，除了第一時間吸引外界關注的英國安德魯前王子（Andrew Mountbatten-Windsor）、美國前總統克林頓（Bill Clinton）之外，還有什麼其他名人？



綜合外媒報道，愛潑斯坦在身亡前被指邀請政商界人士前往私人島嶼小聖詹姆斯島（Little Saint James），並為他們提供性款待服務。美國今次最新披露文件展示愛潑斯坦與部份名人的往來，包括電子郵件、照片、影片等，不過涉事名人有的未回應質詢，有的則否認有關。

王室政界

斯洛伐克總理國家安全顧問萊恰克（Miroslav Lajčák）被揭於2018年與愛潑斯坦互相用女性開黃腔，例如愛潑斯坦發出一張圖片給萊恰克，萊恰克就回信：「為何不邀請我參與這些遊戲？」，愛潑斯坦表示贊同，並強調：「你可以擁有她們兩個，我不會對她有佔有慾，也不會對她的姊妹們有佔有慾」。萊恰克在上周六引咎辭職。

美國2026年1月30日披露愛潑斯坦文件，圖為斯洛伐克總理國家安全顧問萊恰克（Miroslav Lajčák）與愛潑斯坦的聊天記錄拼圖，其中可見兩人互相用女性開黃腔。（美國司法部）

最新公布文件中也披露數千條提及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的內容，包括電郵，愛潑斯坦向不少人分享有關特朗普的新聞、評論以及政治觀點，甚至有關特朗普家族的花邊消息。

2025年12月12日，圖為美國眾議院監督與政府改革委員會披露的愛潑斯坦案文件拼圖，左上圖為特朗普與愛潑斯坦合影，右上圖為愛潑斯坦與班農的合影，下圖為克林頓等人與愛潑斯坦合影。（X@OversightDems）

英國安德魯前王子，以及他的前妻莎拉（Sarah Ferguson）均名列最新一批公布檔案之中。在2009年3月，當時還是約克公爵夫人的莎拉向愛潑斯坦發出一封電郵，致謝愛潑斯坦並向他推薦一些想與自己合作的時尚與傳媒界人士。

而在雙方後續的電郵往來中，顯示出存在利益輸送的可能性，即莎拉收取賄賂幫助愛潑斯坦恢復名聲，例如莎拉2009年致信愛潑斯坦立即給出2萬英鎊作為「租金」，否則房東就會通報傳媒。愛潑斯坦在2008年因承認與未成年女性有性交易被裁有罪，而安德魯前王子夫婦因在愛潑斯坦事發後，被揭與他存在良好關係面臨巨大外界壓力。

英國前駐美大使文德森（Peter Mandelson）則在最新披露檔案中，存在他2009年利用職務之便向愛潑斯坦出賣英國敏感資訊的可能性。時任商務部長文德森向工黨政府提議，出售200億英鎊資產以舒緩金融海嘯下英國背上的債務負擔，涉嫌洩露英國稅收政策計劃。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在文件中被揭，不只一次帶家人到訪小聖詹姆斯島，例如他和妻子在2012年12月收到邀請，並計劃帶一家人乘坐遊艇登島。

曾有美國「國師」之稱的白宮前首席戰略師班農（Steve Bannon）被揭與愛潑斯坦關係甚密，愛潑斯坦甚至在身亡前數月還與班農保持聯絡，雙方通過短訊討論政治、旅遊以及班農籌拍的有助挽回愛潑斯坦聲譽的紀錄片。

以色列前總理巴拉克（Ehud Barak）夫婦則被揭與愛潑斯坦常年保持聯絡，並在愛潑斯坦名聲敗壞後仍維持關係，電郵中涵蓋日程安排，包括他2017年在紐約拜訪愛潑斯坦。巴拉克承認經常順道拜訪愛潑斯坦，但堅稱未在期間發現任何不妥的行為或派對。

商界巨頭

擔任2028年洛杉磯奧運會組委會主席韋沙文（Casey Wasserman）被揭曾與馬克斯韋爾有過互發香豔電郵的經歷，例如韋沙文2003年寫：「我時刻都在想你。那麼，我必須做些什麼才能看到你為我穿上緊身皮褲（tight leather）？」

文件披露維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）在2013年頻繁與愛潑斯坦聯絡，其中布蘭森還邀請愛潑斯坦到訪自己位於加勒比海地區的私人島嶼，他在電郵中寫：「只要你人在附近，隨時歡迎來找我。只要你帶上你的後宮（harem）」。愛潑斯坦的小聖詹姆斯島同樣位於加勒比海地區。

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）則在電郵中被發現在2012年至2013年中，有同愛潑斯坦討論訪問小聖詹姆斯島的問題。馬斯克立即否認事件，稱收到愛潑斯坦的邀請，但自己回絕。

Google創辦人布林（Sergey Brin）在文件中被揭受邀來到愛潑斯坦位於紐約的聯排別墅，例如愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）在2003年邀請布林參加晚宴，而布林還提出順便帶上當時還是Google行政總裁的施密特（Eric Schmidt）同去。