愛潑斯坦案 | 達賴喇嘛名字多次「榜上有名」　合共達168次

據印度《金融快報》2日報道，在日前美國司法部公布的最新一批愛潑斯坦案（Jeffrey Epstein）相關文件中，達賴喇嘛十四世的名字出現了168次。



觀察者網5日晚最新檢索發現，目前達賴喇嘛在愛潑斯坦檔案裏出現的次數為168次。

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）同樣報道了相關消息，稱在一份日期為2012年10月的郵件中，愛潑斯坦告訴一名聯繫人，他將前往某個島嶼參加一場活動，而達賴喇嘛也將出席。

2024年6月23日，西藏流亡精神領袖達賴喇嘛抵達美國，由旁人攙扶下步入曼哈頓的酒店。（Reuters）

2025年7月，一度與愛潑斯坦關係密切的美國記者沃爾夫（Michael Wolff）在播客節目中稱，自己曾在愛潑斯坦位於曼哈頓的住所見過達賴喇嘛。

當被問及達賴喇嘛為何會出現在那裏時，沃爾夫說，很多人都和愛潑斯坦混在一起，試圖從他那裏騙取錢財。

「達賴喇嘛為何會出現在愛潑斯坦的家中？」2025年8月，來自紐約的獨立記者西爾弗曼（Jacob Silverman）曾以此為題在一篇文章中介紹說，沃爾夫能出入許多普通記者無法企及的高檔場所，因此他的言論值得重視。

西爾弗曼還提到，2009年達賴出席過「性愛邪教」NXIVM的活動並發表演講，以此獲得100萬美元（約781萬港元）的報酬。

西藏自治區人大常委會曾發表聲明指出，達賴喇嘛自1959年叛逃國外後，始終代表封建農奴主復辟勢力的階級利益，與祖國為敵，與人民為敵，沒有一天停止過分裂祖國的活動，沒有做過一件對祖國、對人民有益的事。

外交部發言人毛寧此前也指出，達賴喇嘛不是一個單純的宗教人士，而是一個披着宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者。在涉藏問題上，中方立場是一貫的、明確的。

本文獲《觀察者網》授權轉載

