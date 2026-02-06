愛潑斯坦案餘波未了 美知名律師行主席辭任 郵件揭曾有大量往來
撰文：王海
美國司法部近日公開大量有關愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，事件持續發酵並牽連不少社會知名人士。華爾街知名律師事務所寶維斯（Paul Weiss）2月4日宣布，長期擔任主席的卡普（Brad Karp）已請辭，並將由合夥人巴爾沙伊（Scott Barshay）接任。
英國《衛報》2月5日報道，據美國司法部1月30日公布的電郵顯示，卡普與已故性侵犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）之間存在大量私人和商業往來，卡普因此面臨外界壓力。
在寶維斯發布的聲明中，卡普表示「近期報道」分散了律師行的專注，這不符合律師行的最佳利益。
寶維斯律師行3日（周二）曾表示，卡普對曾與愛潑斯坦交往表示「後悔」，惟他並未被指控有任何不當行為。
報道指，寶維斯與路透社對司法部近日公布，與愛潑斯坦相關的文件中的電郵進行審查後發現，自2008年起擔任寶維斯律師行主席的卡普，曾與愛潑斯坦共進晚餐，並尋求愛潑斯坦協助其兒子在名導演活地亞倫（Woody Allen）的電影製作公司找一份工作。
報道又提到，在擔任阿波羅全球資產管理公司（Apollo Global Management）聯合創辦人兼前董事長布萊克（Leon Black）的代表律師期間，卡普結識了愛潑斯坦。
