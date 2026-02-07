愛潑斯坦與比特幣早期發展有關？　或曾與「中本聰」有接觸

外媒2月4日報道，美國司法部上月公布最後一批有關已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的機密文件，其中顯示愛潑斯坦與與比特幣的早期發展有聯繫，甚至有可能與比特幣創辦人、身份神秘的「中本聰」有接觸。



新聞網站Futurism引述司法部文件，愛潑斯坦2015年與麻省理工學院媒體實驗室前主任伊藤穰一有電子郵件往來，後者創立的「數位貨幣倡議」在加密貨幣的發展中發揮了至關重要的作用。

伊藤穰一在電郵中，感謝愛潑斯坦的資金支持，顯示後者是「數位貨幣倡議」成立的關鍵支柱。

2018年10月13日，麻省理工學院媒體實驗室前主任伊藤穰一在加州三藩市舉行的活動上發表演說。（Getty）

另外，報道指伊藤穰一與愛潑斯坦的電郵來往似乎還顯示，「中本聰」實際上可能有五名核心開發者，而他們似乎都與愛潑斯坦有過接觸。

伊藤穰一在2015年的一封電郵中寫道：「我們應該盡快與魯賓（Jeremy Rubin）、巴克（或其他比特幣核心開發者）、勞埃德（Seth Lloyd）、諾瓦克（Martin Nowak）、你和其他一些人開會，討論貨幣和金融的未來。」

巴克發明了工作量證明演算法，而該演算法被「中本聰」在其最初的加密貨幣白皮書中引用。

麻省理工學院媒體實驗室前主任伊藤穰一在2015年一封電郵，邀請對方與數名疑跟「中本聰」有關的人士會晤。（美國司法部）

報道稱，巴克曾試圖與愛潑斯坦會面，以確保其加密貨幣公司Blockstream獲得資金。據解封的文件，他和時任Blockstream行政總裁希爾（Austin Hill）曾試圖安排前往Saint Thomas島與愛潑斯坦會面。而對方則回覆：「太好了......期待與您相見。」