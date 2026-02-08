愛潑斯坦｜克林頓夫婦2月底向國會作證　籲公開證詞防問題政治化

美國前總統克林頓（Bill Clinton）及夫人前國務卿希拉里（Hilary Clinton），定於2月下旬，就他們與已故性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係向美國國會作證，他們呼籲公開證詞，防止共和黨人將此問題政治化。



克林頓夫婦2月下旬在眾議院監督委員會進行閉門作證。委員會正在調查這位已故金融界人物與權勢人物的關係，以及有關其犯罪的信息是如何處理的。眾議院監督與政府改革委員會的聲明說，希拉里將於2月26日作證，克林頓將於2月27日作證。

民主黨人指出，這項調查被武器化，用來攻擊總統特朗普的政治對手，不是進行合法的監督，特朗普本人是愛潑斯坦的長期友伴，但並未受傳喚作證。

眾議院共和黨人此前曾威脅，如果這對民主黨夫婦不出席作證，他們面對的是藐視的罪名。不過，他們後來已同意出席。

惟克林頓2月6日表示，閉門作證無異於「袋鼠法庭」（kangaroo court）審判。

克林定呼籲就愛潑斯坦事件舉行公開聽證會：

法媒引述這位前民主黨總統在社交平台X的貼文說：「讓我們停止這些遊戲，用正確的方式來處理：舉行公開聽證會。」

希拉里指，夫婦倆已經向共和黨領導的監督委員會「告知了我們所知道的一切」。她星期5日說：「如果你們想打這場仗，那就公開打吧。」

美國司法部1月30日公布最新一批愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，有多達300多萬頁的文件、照片和影片。愛潑斯坦2019年在羈押期間身亡。克林頓的名字時常出現在這些檔案中，但目前沒有任何證據顯示克林頓夫婦涉及犯罪。

2025年1月20日，美國華盛頓，前總統克林頓（Bill Clinton，左）及夫人，前國務卿希拉里（Hilary Clinton，右）抵達國會大樓，參加特朗普（Donald Trump，不在圖中）宣誓就任總統的就職典禮。（Reuters）

克林頓承認，他曾因克林頓基金會（Clinton Foundation）的人道工作乘搭愛潑斯坦的私人飛機，但他從未前往愛潑斯坦的私人島嶼。希拉里則指，她從未乘搭愛潑斯坦專機，亦沒到過其島嶼。

本文獲《聯合早報》授權轉載

