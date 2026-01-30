日本緊急求助攻略｜黃色旅遊警示1縣生效 24熱線+Wts對話+保命7招

日本緊急電話｜日本旅遊警示｜日本旅遊警示最新消息！ 隨著近期日本多地發生強烈地震及安全風險增加，香港保安局已針對日本福島第一核電廠附近區域，發出黃色外遊警示！赴日旅遊除了吃喝玩樂，更需要掌握實時的求助資訊！一旦在當地遇到地震、意外或緊急狀況，除了撥打傳統熱線，現在更可透過WhatsApp獲取即時支援。《香港01》好食玩飛記者為大家整合了24小時緊急求助熱線清單，並列出關鍵的保命7件事，即看下文啦！



旅遊警示級別分3類？

香港保安局於2009年10月20日實施外遊警示制度，讓市民較易掌握到60個香港居民較常前往的國家或地區，可能面對的人身安全風險。制度包括黃色、紅色及黑色3個級別的風險程度。

黃色警示：代表地區出現威脅跡象，可能影響香港旅客的人身安全，提醒市民應留意當地局勢，提高警惕。

紅色警示：代表有明顯威脅，香港旅客應調整行程，如非必要，避免前赴有關地區。

黑色警示：代表地區出現嚴重威脅，勸喻香港旅客不要前赴有關地區。

日本旅遊警示2026

根據保安局資料顯示，日本福島第一核電廠附近區域，被列入黃色警示，岀發前應留意局勢、提高警惕！（Freepik圖片）

黃色旅遊警示——日本福島

根據保安局資料顯示，日本福島第一核電廠附近區域，被列入黃色警示，岀發前應留意局勢、提高警惕！

保安局亦於2026年1月的最新資訊中特別強調，自2025年中起針對中國公民的襲擊事件有增加趨勢，加上近期島根縣東部、青森縣對開海域、熊本縣都發生達黎克特制6.2級以上的地震，特區政府呼籲港人前赴當地應提高警惕並注意人身安全。

近期熊本縣都發生達黎克特制6.2級以上的地震，特區政府呼籲港人前赴當地應提高警惕並注意人身安全。（古嘉瑋 攝）

同時，由於中國外交部已發出「春節期間避免前往日本」的強烈提醒，以及日本最近受極端寒流侵襲導致連場大雪，建議在出發前務必確認最新的交通及安全通報！

緊急事故處理程序｜千萬別做以下7舉動

保安局建議，若在公眾地方或運輸工具中遇上緊急事故，千萬勿做以下7點，以免造成傷害。

1. 千萬別驚慌失措

2. 千萬別刻意繞開警察或工作人員的接觸；或拒絕提供資訊、尋求支援

3. 千萬別走進危險區域

4. 千萬不要無視現場廣播或電視台或相關社交媒體

5. 千萬別違抗警方或在場職員的指示

6. 千萬不要在現場逗留拍照或拍攝短片

7. 千萬不要阻塞緊急出口或逃生通道



港人在外求助熱線？

對於身在當地的旅客，日本觀光局（JNTO）提供的24小時服務是最直接的救生圈。無論是發生交通意外、突然染病，或是需要向醫生翻譯症狀，該熱線均支援中文、英語及韓語，能即時化解語言不通的困境。

同時，香港入境事務處的「協助在外香港居民小組」亦是港人的後盾！除了傳統的24小時求助熱線「1868」，現時更與時並進，開通了WhatsApp及WeChat求助功能，即使在海外未能撥打電話，只要有網絡，便能聯繫小組尋求即時支援！

日本觀光局（JNTO） ●電話：050-3816-2787

●撥自海外：+81-50-3816-2787

●服務時間：全年365天，每天24小時

●支援語言：英語、中文、韓語

●服務範圍：緊急情況（意外、疾病等）或自然災害時的支援及協助，以及一般旅遊資訊

如遇緊急狀況或安全威脅，請優先撥打當地報案專線：

●刑事案件：請撥打110（警察局）

●傷病救護：請撥打119（消防與救護車）

●遭遇海難：請撥打118（海上保安廳）

出發前記得做好三項安全準備：

1. 買一份保障全面的旅遊保險

2. 在入境處網頁登記「外遊提示登記服務（ROTI）」，確保遇上重大事故時能即時收到救援資訊。

3. 建議預先儲存中國駐日本各領事館，例如東京、大阪、札幌、福岡等地的緊急求助電話，多一分準備，旅程就多一分安心！

香港入境事務處海外求助熱線

電話：（+852）1868（24小時）

電郵：enquiry@immd.gov.hk

香港經濟貿易代表部（東京）

電話：(03) 3556-8980（日本境內）

外交部領事保護與服務資訊

24小時領事保護熱線：+86-10-12308

中國駐日本使領館

大使館：+81-3-6-4502-195

大阪總領事館：+81-6-6445-9427

名古屋總領事館：+81-52-932-1036

札幌總領事館：+81-11-513-5335

福岡總領事館：+81-92-753-6483

長崎總領事館：+81-80-3977-2066

新潟總領事館：+81-25-228-8888

