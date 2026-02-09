馬斯克與LinkedIn霍夫曼「隔空駁火」　互揭對方與愛潑斯坦往來

美國司法部近日公開的淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案司法文件，引發SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）與領英（LinkedIn）聯合創始人霍夫曼（Reid Hoffman）之間新一輪公開爭執。雙方皆引用檔案內容，指稱對方與這名已定罪的性犯罪者關係密切。



《華爾街日報》報道，他們近日利用新公開的文件就彼此與愛潑斯坦的關係展開攻擊。馬斯克公布的文件顯示霍夫曼曾造訪愛潑斯坦的島嶼。霍夫曼則引用了馬斯克在郵件中提及的在愛潑斯坦島上舉辦派對的計劃。

2026年1月30日，美國司法部公布更多有關愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）案的文件，全球首富馬斯克（Elon Musk，右）似乎曾與愛潑斯坦有過不錯的交情。文件中的電郵顯示，兩人曾兩次友好地互發訊息，討論馬斯克前往愛潑斯坦旗下私人島嶼的計劃。（Getty）

馬斯克發文揭霍夫曼到過愛潑斯坦島嶼↓

霍夫曼引用馬斯克在郵件中提及的在愛潑斯坦島上舉辦派對的計劃↓

當有人問誰寄給愛潑斯坦這張穿著SpaceXT恤的年輕女孩照片，霍夫曼：好問題↓

文件顯示，馬斯克曾在2012年和2013年透過電子郵件與愛潑斯坦聯繫。在一封2012年11月的郵件中，馬斯克寫道：「你們島上哪天/哪晚會舉辦最瘋狂的派對？」此外，2013年2月的郵件記錄表明，應馬斯克邀請，愛潑斯坦及幾位助手曾計劃參觀SpaceX設施，馬斯克的助手安排了兩人共進午餐。

圖為2011年1月23日，美國企業家，Linkedin聯合創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）出席在德國慕尼黑舉行的HVB論壇。（Getty）

馬斯克曾否認愛潑斯坦到訪過SpaceX，他亦於1月31日在社交平台X上重申：「我從未參加過任何愛潑斯坦的派對。」

馬斯克回復霍夫曼：我當時帶著妻子，與你不同的是，我清醒過來，並拒絕前往↓

另一方面，文件揭露霍夫曼與麻省理工學院（MIT）媒體實驗室主任伊藤穰一（Joi Ito）於2014年造訪愛潑斯坦的私人島嶼。霍夫曼在2014年底曾贈送愛潑斯坦一座雕像，並在通訊中表示：「我想它或許能博你一笑。」在當時性交易指控浮現後，他還主動發郵件給愛潑斯坦，提及「想幫忙應對最近的媒體風波」。

馬斯克稱愛潑斯坦不斷催促他去，但他沒去，而霍夫曼真的去了島嶼並帶了禮物↓霍夫曼回復稱：你應該向特朗普總統申請為受害者伸張正義，而不是與我為MIT籌款的行為作比較↓

霍夫曼於2月4日在X上回應，認識愛潑斯坦是源於與麻省理工學院的募款關係，對此感到後悔。

有人驚訝地問你去愛潑斯坦島嶼是為MIT募款嗎？霍夫曼：是的↓

這兩位曾是「PayPal黑手黨」（PayPal mafia，一群投資或創立多家矽谷成功公司的前PayPal員工）成員的科技巨頭，近年因總統政治與科技政策議題多有分歧。最新公開的檔案顯示，他們在愛潑斯坦2008年被定罪後，仍與其保持聯繫與會面。