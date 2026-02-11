盧特尼克承認曾訪愛潑斯坦私人島嶼　攜全家與對方共進午餐

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）2月10日承認，他曾在2012年到訪過愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的私人島嶼，並攜全家與對方共進午餐。這一說法與其此前聲稱在愛潑斯坦被定罪前就已與對方斷絕關係的說法相矛盾。有兩黨議員呼籲盧特尼克辭職，但白宮周二表示，盧特尼克獲得總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的全力支持。



綜合外媒報道，盧特尼克周二在國會山作證時表示，「當時我和家人乘船去度假，途中確實和他共進過午餐。我的妻子、四個孩子和保姆都隨行。我們在島上吃了午餐，這點屬實。午餐持續了一小時。」

2026年2月10日，美國華盛頓，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在國會出席參議院撥款委員會商務、司法、科學及相關機構小組委員會的聽證會。（Reuters）

盧特尼克早前曾向國會表示，他於2005年就與愛潑斯坦斷絕關係。但司法部的文件顯示，盧特尼克其實於2012年12月23日造訪過愛潑斯坦位於加勒比海的島嶼。這一消息曝光後，兩黨人士紛紛呼籲這位商務部長從特朗普政府辭職。

除在私人島嶼的會晤外，盧特尼克還在1年半後與愛潑斯坦進行過約一小時的會談。盧特尼克為自己辯稱，表示在司法部公布的數百萬頁愛潑斯坦文件中，只有大約10封電郵可以將他與愛潑斯坦聯繫起來。他亦稱，「在長達14年的時間裏，我與他沒有任何關係，我幾乎與這個人沒有任何瓜葛。」

來自馬里蘭州的民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）就盧特尼克前後矛盾的說法表示，「問題不在於你是否與愛潑斯坦有任何不法行為，而是你是否向國會、美國人民，以及愛潑斯坦案的倖存者完全歪曲了你與他關係的程度。」