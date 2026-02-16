愛潑斯坦｜瑪麗蓮夢露貓王米高積遜皆上榜　美司法部遭批混淆視聽

美國司法部2月15日向國會提交一份長達六頁的信函，為最新公開的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔案中進行的塗黑處理辯護，同時附上一份「所有政府官員及政治敏感人物」的名單，當中驚現瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）、米高·積遜（Michael Jackson）及貓王Elvis Presley等。



前總統克林頓（Bill Clinton）和現任總統特朗普（Donald Trump）亦在名單之上。《紐約郵報》報道，由於美國司法部未有具體說明每個姓名出現的方式或原因，缺乏背景說明，隨即引發議員批評。

美國佐治亞州共和黨眾議員、被稱為MAGA「女王」的格林（Marjorie Taylor Greene）在社交平台X上發文，點名批評司法部長邦迪（Pam Bondi）和副部長布蘭奇（Todd Blanche），稱文件中出現「許多毫無意義的名字」，例如1970年去世的Janis Joplin。

格林舉例稱，愛潑斯坦在2019年「自殺」，但自己2020年競選國會議員，並於2021年當選，檔案中提及格林的內容基本上都是與愛潑斯坦無關的事件，例如自己批評新冠口罩規定。

她質問道，司法部到底發生了什麼事。