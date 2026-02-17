愛潑斯坦案續發酵 安德魯前妻解散旗下公司 凱悅酒店董事長退休
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國司法部1月30日公開逾300萬份已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案相關文件，大量商政名流牽涉其中。案件持續發酵下，還分別影響凱悅酒店集團（Hyatt Hotels Corporation）執行董事長普利茲克（Thomas J. Pritzker）與英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的前妻莎拉（Sarah Ferguson）生意，其中普利茲克2月16日宣布退休，莎拉也在同日被發現逐漸解散名下6間公司。
綜合外媒報道，75歲的普利茲克周一宣布即刻退休，離開穩坐超過20年的董事長之位，他在致董事會的信中透露，自己與愛潑斯坦以及與他女友麥克斯韋舊時關係，是讓他作出離任的原因，並對這段關係表示遺憾，因自己「未能更早地疏遠他們」，強調自己職責是管理集團事務，包括「確保凱悅的順利過渡」。
另一方面，早前就傳出與愛潑斯坦互通香豔電郵的莎拉，也在周一被揭在醜聞暴露後，有逐步處置自己名下資產。
英國《衛報》引述英國公司註冊處數據披露，莎拉在新的一輪愛潑斯坦文件被公布後，向當局提交解散公司的申請，涉及旗下的六間公司：S Phoenix Events、Fergie’s Farm、La Luna Investments、Solamoon、Philanthrapreneur和Planet Partners Productions，她還是這六間公司的唯一董事。
莎拉1986年嫁入英國王室，1996年與安德魯離婚，她也因不時作客電視節目而為人所知，包括1998年曾在經典美劇《老友記》（Friends）客串。近年來，她因捲入愛潑斯坦案風波而備受批評。
