多架美國軍機停靠以色列機場　美國務院撤離部份黎巴嫩使館人員

伊朗緊張局勢升溫之際，美國持續在中東地區大規模增兵。以色列媒體2月23日報道，有美軍加油機及運輸機現身以色列本古里安機場（Ben-Gurion Airport）。



圖為2026年2月23日，美國加油機停泊於以色列特拉維夫的本古里安機場（Ben-Gurion Airport）。（網上圖片）

《以色列時報》報道，這些加油機和運輸機於22日抵達本古里安機場。對於以色列主要民用機場出現軍機，以色列當局尚未發表評論，也不清楚這些飛機是否只是暫時停留。社交媒體消息，23日在機場停泊的至少有兩架美軍KC-135空中加油機。

另《耶路撒冷郵報》報道，鑒於與伊朗相關的緊張局勢升級，美國國務院下令「非必要的」美國外交官及其家屬離開黎巴嫩。報道援引美國國務院發言人的話稱，此舉是基於最新安全評估，認為縮減駐黎巴嫩人員規模是謹慎做法，使館仍維持正常運作，強調只是臨時措施。

黎巴嫩國際廣播公司也報道，出於安全考慮，美國駐黎巴嫩使館數十名工作人員，23日已通過黎巴嫩貝魯特的機場撤離。

美國和伊朗新一輪談判定於26日在瑞士日內瓦舉行。伊朗外長阿拉格齊22日在接受美國媒體採訪時表示，達成比2015年伊朗核問題全面協議「更好的協議」是可能的，他同時強調伊朗擁有和平利用核能的權利。