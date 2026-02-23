特朗普的「有限打擊」警告是戰爭前奏？伊朗從被動防禦到戰略生存

2026年2月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮公開表示「正在考慮」對伊朗實施有限軍事打擊，這一表態發生在美伊日內瓦核談判取得「指導原則」共識的敏感時刻。與此同時，美軍「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78）航母正穿越直布羅陀海峽駛向中東，與已部署的「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）形成雙航母威懾態勢；伊朗則通過衛星圖像向世界展示其核設施隧道入口被泥土回填的極端防禦措施。這場外交對話與軍事對峙同步升級的博弈，正將中東推向戰爭邊緣。特朗普的「有限打擊」警告究竟是談判籌碼還是戰爭前奏？這場危機將如何重塑中東地緣政治格局？



文：徐秉君（華語智庫高級研究員、新華社瞭望智庫特約軍事觀察員）

「有限打擊」戰術誘惑與現實戰略困境

2025年6月21日，美軍發動代號為「午夜之錘」（Midnight Hammer）的空襲行動，7架B-2隱形轟炸機從美國本土密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）起飛，經18小時隱匿飛行，向伊朗福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）三處核設施投下14枚GBU-57巨型鑽地彈。

美國國防部稱這是「十五年計劃的最終一擊」，特朗普高調宣布伊朗核能力已被「徹底摧毀」。然而，戰果評估卻陷入「羅生門」：美國國防情報局初步報告顯示，福爾多和納坦茲地面入口受損，但地下結構和離心機「基本完好」，伊朗可能提前轉移了約400公斤高濃縮鈾。伊朗外交部發言人巴加埃承認設施「嚴重受損」但稱「損失可控」，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）確認福爾多核設施「離心機已經完全無法運行」，但未證實核心設施被摧毀。

當時特朗普稱伊朗核能力已被徹底摧毀：

這場空襲暴露了有限打擊的根本困境：對深埋地下90米花崗岩山體中的核設施，即使重達13.6噸的鑽地彈也難以實現徹底摧毀。美國空軍全球打擊副司令阿馬戈斯特（Jason Armagost）中將在米切爾航空航天研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）總結時承認，任務在「目標複雜性」層面具有歷史意義，但戰果評估顯示伊朗核計劃最快一兩個月便能重啟。更關鍵的是，伊朗從這次打擊中汲取了教訓：衛星圖像顯示，伊斯法罕核設施的隧道入口已被大規模泥土回填封堵，這種「自埋」防禦既增加了鑽地彈穿透難度，也阻斷了特種部隊滲透路徑。

「有限打擊」的戰術誘惑在於其「低成本、高收益」的表象：無需大規模地面作戰，通過精確打擊即可削弱對手關鍵能力，同時避免陷入長期戰爭泥潭。然而，「午夜之錘」的戰果爭議證明，這種戰術在面對深埋地下、分散隱蔽的核設施時，效果遠不如預期。特朗普政府如今再次威脅「有限打擊」，實際上是在重複一個已被證明存在嚴重侷限的戰略選項。

軍事威懾極限施壓與外交脆弱平衡

當前美軍在中東的軍事集結規模已達2003年伊拉克戰爭以來最大。「林肯號」航母戰鬥群已在阿拉伯海巡航數周，搭載約90架飛機與5680名船員；「福特號」正從加勒比海全速奔赴中東，預計數週內抵達。

開源飛行跟蹤數據顯示，至少18架F-35A隱形戰鬥機從英國基地轉移至約旦、卡塔爾和沙特空軍基地，約旦穆沃法克·薩爾蒂基地（Muwaffaq Salti Air Base）已部署至少12架F-15E「攻擊鷹」（Strike Eagle）戰鬥機。此外，E-3預警機部署至英國和德國搭建空中指揮網絡，KC-46A加油機停在亞速爾群島（Azores）作為遠程奔襲中繼樞紐，24架F-16CJ「野鼬鼠」（Wild Weasel）戰機專門用於壓制伊朗防空雷達系統。

這種戰役級部署與2025年「午夜之錘」的點穴式打擊形成鮮明對比。退役中將、前中東海軍最高司令多尼根（Kevin Donegan）對《軍事時報》表示，這些行動顯然是「施壓伊朗達成談判解決方案」，同時傳達出如果外交失敗，使用武力是可信的選擇。航母具有明顯優勢，因為它可以靠近前線，同時每天可執行多達120次出擊。然而，海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）上將表達了擔憂，警告福特號在接近海上服役八個月時不要延長任務，理由是維護需求和4000名船員的壓力。

軍事威懾的極限在於其可信度與成本的平衡。特朗普在「空軍一號」上被問及美國航母是否被拉得過緊時拒絕回應，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）表示如果德黑蘭拒絕核協議，他的部門「將準備交付總統的任何期望」，但同時強調：

我們的希望是永遠不必使用這個。

這種矛盾表態反映了美國戰略困境：一方面需要通過軍事部署展示決心，另一方面又擔心過度延伸導致威懾失效。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在X平台上反擊，承諾將美軍艦「沉入海底」，稱「比戰艦更危險的是能將戰艦擊沉海底的武器」。伊朗伊斯蘭革命衛隊在霍爾木茲海峽舉行實兵演習，展示對這一承擔全球約20%石油運輸咽喉要道的控制能力。

2月1日，哈梅內伊在德黑蘭發表講話。（Reuters）

伊朗從被動防禦到戰略生存

面對美軍壓倒性的軍事優勢，伊朗採取了看似極端實則理性的「烏龜戰術」：通過物理隔絕增加對手打擊成本，利用時間與隱蔽換取戰略喘息空間。如伊朗伊斯法罕核設施的隧道入口已被完全回填，周圍幾乎看不到任何車輛活動痕跡。這種防禦措施直接源於「午夜之錘」的教訓：美軍鑽地彈可能只達成了「封堵入口」的效果，並未摧毀核心地下設施。

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）曾有名言：

一旦你掌握了一項技術，別人就無法奪走。

這句話點破了現代軍事博弈的殘酷真相：硬件可被摧毀，但知識、圖紙與工藝流程一旦內化，便能在另一處隱蔽地點重生。伊朗原子能組織（AEOI）主席伊斯拉米（Mohammad Eslami）表示，若能解除全部制裁，伊朗可稀釋其濃縮鈾，但拒絕將核材料運出境外。這種表態顯示，伊朗在核問題上願意做出有限妥協，但絕不接受「永久去核」。

伊朗的戰略困境在於其經濟承受力已接近極限。世界銀行2026年伊朗經濟形勢報告顯示，2025年初已有超過50%的伊朗人生活在貧困線以下，通貨膨脹率高達48%，貨幣匯率跌至歷史低點。石油收入這條生命線被美國掐斷，對政權根基構成直接動搖。正是在這種內外交困下，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在革命紀念日公開表態：

伊朗不尋求核武器，我們已多次強調這一點，並隨時準備接受任何形式的核查。

國際原子能機構總幹事格羅西對此解讀稱，伊朗此舉將釋放出「他們希望擁抱透明度、他們沒有甚麼可隱瞞的信號，如此一來，任何發動新襲擊的理由至少都將變得站不住腳」。

然而，核查的現實情況複雜得多。格羅西證實，該機構核查人員已等待數月，仍未獲準進入2025年6月遭轟炸的三處關鍵核濃縮設施。約400公斤純度略高於60%的濃縮鈾自襲擊以來下落不明，這批材料足以製造幾枚甚至十幾枚核裝置。伊朗方面以「安全協議」和「設施受損」為由拒絕國際視察員進入這些地下掩體，同時正式致函國際原子能機構，要求其必須就伊朗核設施遭受侵犯一事明確立場。

2012年9月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席聯合國大會發表講話，指伊朗的濃縮鈾技術已十分成熟。（Getty）

外交窗口與戰爭陰影的賽跑

2026年2月17日，美伊第二輪間接談判在瑞士日內瓦阿曼大使官邸舉行。與首輪阿曼談判相比，此次會談陣容顯示出雙方的某種重視：伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）親自帶隊，配備涵蓋經濟、法律、核技術的完整團隊；美國方面派出總統特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）這樣的核心圈人物。談判持續約3.5小時，雙方就「一套指導原則」達成總體共識，同意各自起草協議文本並交換。

2026年2月7日，阿拉伯海，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff，中）、特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner，右二）及美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper，右一）在航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）上視察飛行作業。（Reuters）

伊朗外長阿拉格齊在會後表示，本輪談判比上一輪更加深入，雙方提出了各種想法，就一系列指導原則達成了總體共識，並將在此基礎上擬定一份可能的協議文本。但他同時強調，這並不意味着很快就能達成協議，當進入到協議文本的起草時，相關工作會比較困難。阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）表示，談判在確定共同目標和相關技術問題上取得良好進展。

然而，核心分歧依然巨大。美國堅持要求伊朗「不得製造核武器、不得進行鈾濃縮、不得擁有濃縮鈾」的「三不」原則，要求伊朗交出全部濃縮鈾庫存。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）直言，與伊朗達成最終協議「非常困難」，儘管存在外交途徑，但機會十分有限。美國副總統萬斯（JD Vance）表示，美伊談判「在某些方面進展順利」，但伊朗方面尚未願意承認特朗普提出的部分「紅線」，包括限制彈道導彈射程及停止支持地區代理人武裝。

伊朗的立場同樣堅決。伊朗副外長拉萬希（Majid Takht-Ravanchi）對英國廣播公司（BBC）表示，伊朗願意稀釋高濃度濃縮鈾，算是表達善意，但他同時劃出底線，強調彈道導彈項目不能談判。伊朗外長阿拉格齊在社交媒體發文說：

我在日內瓦，帶着能達成公平公正協議的真實想法而來。『在威脅面前屈服』不在討論範圍內。

伊朗負責經濟事務的副外長甘巴里（Hamid Ghanbari）則提出新思路：不再只是要求取消制裁，而是提出雙方可以一起合作賺錢，比如共同開發油氣田、合作開採礦產，甚至購買飛機。

以色列作為美國在中東的核心盟友，對這場博弈保持着極高的戰略焦慮。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將原定於2月18日的訪美計劃提前至2月11日，與特朗普重點商討伊朗核談判問題。內塔尼亞胡多次重申，任何針對伊朗的談判協議都必須包含限制其彈道導彈能力、要求其停止支持地區代理人武裝的條款，甚至表態若以色列遭到伊朗攻擊，將對伊朗實施遠超2025年6月「12日戰爭」的重擊。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

「有限打擊」的可能路徑與中東地緣政治的重塑

特朗普周四（19日）給自己最多10天時間來決定是否打擊。現在僅剩一周時間成為判斷美伊博弈走向的關鍵窗口。伊朗承諾提交詳細方案，美國雙航母持續壓境，雙方都在進行「邊談邊打」的極限博弈。基於當前態勢，可以預判有三種可能性：

一是外交突破，有限協議達成。

伊朗在兩週內提交包含暫停鈾濃縮3-5年、稀釋高濃鈾庫存、接受國際核查等內容的詳細方案，美國在制裁解除問題上展現靈活性，雙方達成階段性協議。這種情形的概率約為30%，其關鍵變量在於特朗普是否願意接受一個不包含導彈限制的「核問題專項協議」，以及伊朗能否在保留濃縮權利的前提下獲得實質性制裁解除。土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）透露，美方「似乎有意願容忍伊朗在明確設定的界限內進行鈾濃縮活動」，這為外交突破留下了一線希望。

二是談判破裂，有限打擊實施。

伊朗提交的方案未能滿足美國核心訴求，或以色列成功遊說美國採取更強硬立場，特朗普下令實施新一輪「有限打擊」。這種情形的概率約為50%。打擊目標可能從核設施擴展到伊朗的導彈陣地和指揮中樞，行動可能持續數周而非單次突襲。問題是華盛頓在對伊朗採取外交手段還是軍事行動之間的決定都迫在眉睫。

伊朗核設施：這張取自影片的截圖顯示2005年3月30日鏡頭下伊朗伊斯法罕的一座核設施。（Reuters TV via REUTERS）

據美國Axios新聞網站2月20日報道，美國國防部已向美國總統特朗普提供了打擊伊朗的多種方案，其中之一是「清除」伊朗最高領袖哈梅內伊及其兒子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。鑑於1991年「海灣戰爭」、2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭、以及今年1月委內瑞拉抓捕馬杜羅（Nicolas Maduro）行動的經驗教訓，美國即便對伊朗實施「有限打擊」，大概率可能採取速戰速決，以避免再陷入持久戰。然而，「有限打擊」的風險在於可能引發伊朗全面反擊，包括封鎖霍爾木茲海峽、攻擊美國中東基地、通過代理人武裝擴大地區衝突，將局部打擊演變為地區戰爭。

三是長期僵持，危機管控常態化。

雙方既無法達成協議，也不願承擔戰爭代價，形成「不戰不和」的長期僵持局面。這種概率約為20%。美國維持軍事威懾，伊朗繼續推進核能力分散隱蔽，地區國家在美伊之間尋求平衡，國際油價持續波動。這樣一來，中東將進入一個高度不穩定的新常態，任何誤判都可能觸發危機升級。

2025年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在沙特首都利雅得（Riyadh）受到沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的歡迎。（Reuters）

無論哪種情形，中東地緣政治格局都將被重塑。沙特、卡塔爾、阿聯酋等至少九個中東國家已向華盛頓發出緊急外交照會，敦促美國不要放棄外交途徑。這些國家深知，一旦外交破裂，美伊戰爭的第一枚導彈很可能不會落在特拉維夫或華盛頓，而是落在利雅得的煉油廠或迪拜的摩天大樓上。沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）確立了「國家利益優先」原則，明確拒絕美軍利用其領土攻擊伊朗，並積極推動外交斡旋，目標是保護「2030願景」經濟轉型不受戰火干擾。

中國作為全球製造與貿易樞紐，在這場博弈中的角色也值得關注。中伊25年全面合作計劃為伊朗提供了經濟紐帶和政治斡旋空間，但中國冷靜克制的姿態本身就是一種明確信號：合作建立在伊朗回歸理性、認清真正威脅與發展機遇的基礎之上。如果中東進入持續震盪期，油價波動將直接抬升製造成本，航運風險溢價上升，資本市場避險情緒放大，能源儲備、安全通道與金融緩衝機制將成為關鍵變量。

特朗普的「有限打擊」警告，本質上是一場高風險的戰爭邊緣博弈。他試圖通過軍事威懾逼迫伊朗讓步，同時為可能失敗的談判預留軍事解決選項。然而，歷史經驗表明，當軍事部署規模超過政治聲明的需求時，戰爭就會超過外交成為主要選擇。伊朗外長阿拉格齊的表態一針見血：「我們已經準備好進行外交，也準備好談判，就像準備戰爭一樣。」在這場關乎核不擴散體系、中東安全格局與全球能源命脈的博弈中，真正的考驗不是開戰第一夜，而是之後的十年。風暴未必一定降臨，但風向確實在變。

