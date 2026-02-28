伊朗遇襲　據報美國以色列聯合攻擊　美媒：美方行動進行中｜最新

中東局勢緊張，以色列（Israel）2月28日宣布對伊朗（Iran）發動「預防式打擊」（preventative attack），且全國立即進入緊急狀態，並暫時關閉領空。另一方面，伊朗首都德黑蘭（Tehran）市中心發生爆炸，現場濃煙滾滾，及後傳出伊朗多地也遭攻擊的消息。

多間外媒引述消息指，攻擊伊朗是以色列與美國的聯合行動。



【15:22】路透社引述伊朗官員指，德黑蘭南部多個政府部門遭到攻擊。

伊朗多地遭襲

【15:11】伊朗法爾斯通訊社（Fars）報道，伊朗伊斯法罕、庫姆、卡拉傑和克爾曼沙赫等地均傳來爆炸聲。

【15:08】地理位置位於伊朗與以色列之間的伊拉克（Iraq），當地官媒表示領空已關閉。

路透社：行動計劃已制定數月

【14:59】路透社引述一名以色列國防官員報道，以色列在伊朗的行動是與美國協調進行。

該官員又指，這項行動計劃已制定數月，行動日期幾週前就已確定。

傳哈梅內伊不在德黑蘭

【14:55】央視新聞報道，根據初步報告顯示，美國和以色列的轟炸目標是伊朗德黑蘭的總統府和政府大樓。

報道又引述伊朗消息稱，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）目前不在德黑蘭，已轉移至安全地點。路透社同樣引述消息人士報道，哈梅內伊目前不在德黑蘭。

2月1日，哈梅內伊在德黑蘭發表講話。（Reuters）

美媒：美方對伊朗打擊行動正進行

【14:50】《紐約時報》引述美國官員指，美國對伊朗的打擊行動正進行。

以媒：美國以色列聯合攻擊

【14:49】以色列傳媒指，攻擊伊朗是以色列與美國的聯合行動。

網絡流傳德黑蘭現場片段：

【14:46】伊朗傳媒指，德黑蘭東部也傳出爆炸聲。

傳伊朗最高領袖辦公室附近遭襲

【14:41】新華社指，伊朗最高領袖辦公室附近遭襲。

【14:40】以色列機場管理局表示，交通部長已關閉以色列領空，禁止民用航班通行。

【14:27】以色列外交部表示，已對伊朗發動二次襲擊。

【14:25】伊朗傳媒也報道，德黑蘭市中心發生爆炸，現場濃煙滾滾。

網絡流傳德黑蘭現場片段：

2025年6月18日，圖為路透社設計圖片中，一個以色列國旗被放置在伊朗國旗前方。（Reuters）

【14:23】以色列被指全境響起警報，以色列軍方表示，空襲警報是一種主動預警措施，旨在提醒民眾做好準備，以應對可能向以色列發射的導彈。

【14:20】新華社報道，伊朗首都德黑蘭市中心發生爆炸。以色列則全境響起警報。