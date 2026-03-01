哈梅內伊死亡｜生平一覽：見證中東風雲　一個時代的結束

3月1日伊朗媒體消息稱，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在美以襲擊中死亡。哈梅內伊的一生與革命和戰鬥密不可分，見證並參與了伊斯蘭革命、兩伊戰爭、伊核談判等歷史風雲，挺過入獄、暗殺、制裁等多次危機。據伊朗媒體報道，伊朗政府宣佈40天全國哀悼。



出身宗教世家 遇到人生導師

1939年4月，第二次世界大戰爆發前夕，哈梅內伊出生在伊朗東部聖城馬什哈德的一個宗教世家，在家裏八個兄弟姐妹中排行第二。

哈梅內伊4歲時，父親把他和哥哥送進宗教學校，讀書識字並學習古蘭經。

長大後，他原本可以留在什葉派聖城——伊拉克的納傑夫宗教學校繼續深造，但因為不想離父母太遠，他放棄這個機會，返回伊朗。

哈梅內伊回到伊朗聖城庫姆學習高級神學，後來因為父親眼睛失明，他中斷學習，回到家鄉。但在庫姆的經歷，對哈梅內伊的人生意義深遠，因為他在那裏遇到了影響其一生的導師——伊朗伊斯蘭革命創始人霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）。

伊朗伊斯蘭革命領袖霍梅尼1978年流亡期間在巴黎郊區諾夫勒城堡的住所。(Reuters)

遭遇生死危機「沒有人認為我會活下來」

20世紀60年代，年輕的哈梅內伊追隨霍梅尼，投入了反對世俗的君主政權鬥爭中。在霍梅尼被流放伊拉克期間，他堅持在伊朗國內傳播霍梅尼的主張。哈梅內伊曾6次被捕入獄。

1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命，巴列維王朝被推翻，霍梅尼成為伊朗最高領袖。哈梅內伊先後擔任國防部代理部長和伊斯蘭革命衛隊司令等要職。

1981年6月，一個反對派團體試圖暗殺哈梅內伊。當他出席新聞發布會時，隱藏在錄音機內的炸彈被引爆，哈梅內伊的胸部、肩部和右手受到重創，右手永久失去活動能力。

1978年11月4日，伊朗爆發伊斯蘭革命期間，示威者洗劫了政府機關、銀行、酒舖、夜總會和電影院。從建築物中扔出的文件散落在街頭，家具被點燃。（Getty）

哈梅內伊後來回憶說：「襲擊發生後，我的處境非常糟糕，因為沒有人認為我會活下來。」

最終，哈梅內伊不僅渡過生死危機，還在短短幾個月之後，迎來政治生涯的重大轉折。

1981年8月，伊朗第二任總統穆罕默德·阿里·拉賈伊遇襲身亡。同年10月，哈梅內伊就任伊朗總統一職。

1987年9月，時任伊朗總統的哈梅內伊在紐約華爾道夫酒店出席聯合國大會後舉行的新聞發布會上，站在伊朗伊斯蘭共和國創始人霍梅尼的畫像旁。（Getty Images）

總統任期經歷兩伊戰爭 「冒險」提出停火提議

哈梅內伊的總統任期，經歷了戰爭考驗。1980年，伊朗與伊拉克爆發戰爭。這一戰就是8年，對伊朗經濟造成了嚴重破壞。作風一向謹慎的哈梅內伊邁出了大膽的一步：他和另一位政治人物拉夫桑賈尼聯名寫信給霍梅尼，要求其為了政權的根本利益，迅速結束兩伊戰爭。

為此，哈梅內伊遭受議會和政府內保守派的猛烈攻擊，一度危及其政治地位。但最後，霍梅尼決定接受聯合國安理會決議，同意停火。

1989年6月，霍梅尼逝世。此後，哈梅內伊被伊朗專家會議選舉為這個國家的最高領袖。

主張伊朗擺脱孤立 從未停止與美「戰鬥」

作為霍梅尼的繼承人，哈梅內伊自然傾向於保守。但他同時認為，伊朗政府應該適應時代的發展，必須做出相應變革。他主張伊朗擺脱孤立的處境，與西方國家建立正常的外交關係。

但對於「老對手」美國，哈梅內伊一直秉持着強硬的態度。無論是革命還是從政，他幾乎沒有一刻停止過與「宿敵」美國的戰鬥。他曾在講話中說：「伊朗人民對美國的仇恨是根深蒂固的。」

1996年9月，已故利比亞強人卡達菲和時任伊朗總統的哈梅內伊在第八屆不結盟運動首腦會議上談話。為了在冷戰後重申其政治話語權，不結盟運動成員國每三年舉行一次峰會。（Getty）

近年來，美伊緊張關係多次升級。

圍繞美伊核談，2025年4月起，美國和伊朗舉行五輪間接談判，但雙方在鈾濃縮等核心議題上分歧巨大。第六輪談判因以色列突襲伊朗而取消。以伊12天衝突期間，美國「下場」轟炸伊朗核設施，作為回擊，伊朗用導彈打擊美軍駐卡塔爾烏代德空軍基地。

同年11月，哈梅內伊表示，伊朗與美國之間的分歧是本質性，而非策略性的，凸顯兩國利益的根本衝突。美國必須徹底停止支持以色列、撤出部署在中東地區的軍事基地並停止干涉伊朗內政，只有滿足這三個前提，伊朗才會考慮與美國合作。

2026年伊始，伊朗多地出現針對物價上漲和貨幣貶值的抗議活動，其間發生騷亂，造成安全人員和民眾傷亡。美國政府多次威脅干涉伊朗局勢。伊方則指責美國和以色列聯手策劃，使伊朗人民生活陷入動盪。

圖為2026年1月16日，伊朗德黑蘭街頭留有群眾示威期間燒毁的巴士殘骸。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS ）

2月份，美伊第三輪核談判剛一結束，美國和以色列就對伊朗發動了猛烈的聯合軍事行動，目標直指伊朗最高領導層，哈梅內伊也在此次空襲中身亡。

面對美國動武威脅和干涉行為，哈梅內伊曾表示，伊朗不能容忍任何外國代理人在其境內活動，並敦促美國政府關注本國面臨的問題。他強調，特朗普讓伊朗遭受損害和傷亡，並對伊朗民族提出指責，「這應被視為犯罪」。

哈梅內伊近期曾警告說，如果美國挑起戰爭，將引發「地區性全面戰爭」。面對任何侵犯和挑釁，伊朗人民必將予以堅決回擊。

圖為2026年2月17日，美伊第二輪核談判在瑞士日內瓦舉行期間，有群眾在聯合國辦事處附近示威。（Reuters）

伊朗政壇或發生重大變化 誰可能是繼任者？

2023年10月，新一輪巴以衝突爆發，中東局勢不斷升級。

2024年7月31日，時任巴勒斯坦哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniya）在戒備森嚴的伊朗首都遇刺，由此開啟了伊以「你來我往」的回合式報復。

緊張局勢下，外界對以色列可能暗殺哈梅內伊的擔憂日益升温。外媒2024年11月稱，伊朗專家會議已經秘密確定了三位候選人及其優先順序，但並未公布候選人姓名。

針對其繼任者，多家外媒給出了幾種可能性。

第一位：哈梅內伊的次子穆傑塔巴·哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）

美國《紐約時報》等外媒認為，穆傑塔巴是領先的候選人。

據報道，穆傑塔巴是在其父親的批准下被培養為領導人的，多年以來，他一直在幕後參與制定重大政策決策。

外媒認為，美國《紐約時報》等外媒認為穆傑塔巴·哈梅內伊（Mojtaba Khamenei，圖中）是領先的繼任人選。穆傑塔巴是在其父親的批准下被培養為領導人，多年在幕後參與制定重大決策。（Getty）

第二位：專家會議第二副主席阿里雷扎·阿拉菲（Alireza Arafi）

分析認為，他不僅是哈梅內伊的親信，也是憲法監護委員會成員，他還在神職人員中很有威望。由於常年待在哈梅內伊身邊，所以也被哈梅內伊視為潛在的接班人。

第三位：專家會議第一副主席哈希姆·侯賽尼·布什爾里（Hashem Hosseini Bushehri）

報道稱，他與哈梅內伊關係密切，並擔任關鍵領導職務，這增加了其當選的可能性。

不過，以上幾位候選人僅是外媒的推測，目前尚不清楚誰會被選為繼任者。

美國《紐約時報》2025年6月還援引知情伊朗官員的話稱，哈梅內伊已經秘密選定了三名高級神職人員，作為他遭遇潛在暗殺後的繼任人選。「哈梅內伊指示，一旦被暗殺，負責選定最高領袖的專家會議需要從他提供的三人名單中迅速選出接班人。」

分析認為，如果說伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）的直升機墜毀意外身故，會導致伊朗內部各派系之間的權力平衡發生變化，那麼哈梅內伊去世之後，伊朗政壇很有可能發生重大變化。