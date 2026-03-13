高市早苗健康再受關注　8小時會議後一度無法起身　行程臨時取消

日本首相高市早苗昨日（3月12日）出席眾議院預算委員會。經過約8小時的漫長會議後，她一度難以站起身，引發多名閣僚關切，原定的外交行程也緊急取消。日本官房長官木原稔13日上午在例行記者會上，說明高市目前的狀況。



日刊體育報道，高市早苗12日出席眾議院預算委員會。若加上因朝野協商延遲的1小時，整場會議合計長達8小時。質詢結束後，高市準備起身離席時，一度顯得有些站不穩，暫時無法從座位上站起。官房長官木原稔、坐在旁邊的財務大臣片山皋月、防衛大臣小泉進次郎等多名內閣閣員，在一旁露出擔憂的神情。

高市早苗取消行程 現況曝光

高市與擁有醫師資格的數位大臣松本尚交談後，隨後站起身來，以緩慢的步伐離開委員會會議室。高市當日本來還預定在官邸會見駐日伊斯蘭國家外交使團，並出席「開齋餐（Iftar）」活動，但行程臨時取消，改由木原代為出席，高市直接返回官邸。

木原在今日的例行記者會被問及此事，表示高市昨天出現疑似感冒症狀，在接受醫務官檢查後，為了以防萬一而在官邸休息。她的身體狀況已經恢復，今日將照常執行公務。

