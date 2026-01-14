濟州航空空難｜黑盒錄音揭驚人細節　機師生前75秒絕望對話首曝光

韓國濟州航空（Jeju Air）7C2216航班2024年12月29日發生179死墜機慘劇，最新公開的黑盒子錄音揭露驚人細節。事故發生當下，機師在遭遇大規模鳥擊後，短短75秒內依照標準程序啟動緊急應變，卻仍無法挽回悲劇。韓國國會議員10日公佈調查資料，完整還原機師在生死關頭的對話紀錄。



8時58分11秒 副機師驚呼發現鳥群

根據KOREA WAVE報導，韓國國會「12月29日客機慘案真相國政調查特別委員會」成員、在野黨國民力量議員金素喜10日公佈航空鐵道事故調查委員會聽證資料，其中包含事故當下駕駛間的對話內容。

調查報告針對失事原因進行多面向分析，包含鳥類、導航設施、機體、引擎、飛航作業及人為因素等項目。其中「人為因素」部分包括記錄飛行員在事故發生前後的75秒對話錄音。

濟州空難事發當天上午8時58分11秒，副機師突然大喊：「鳥（Bird）！下面有超級多鳥！」率先發現異常。調查單位猜測，當時逼近跑道的鳥群數量高達5萬隻，規模相當驚人。僅僅9秒後，機長立即決定放棄降落，在8時58分20秒發出「重飛（Go around）」指令。

撞擊瞬間機長發出痛苦悶哼

然而災難來得太快，8時58分26秒，黑盒子清楚記錄下「砰」的撞擊巨響，伴隨着機長短促的痛苦悶哼聲。鳥群衝撞引擎造成立即性的嚴重損害，飛機動力驟降、機鼻下沉。

面對千鈞一髮的危機，2名飛行員在8時58分35秒通報「嚴重損壞（Severe damage）」，1秒後宣告啟動「緊急記憶項目（Memory Item）」程序。接下來的15秒內，機組人員展現專業訓練成果，快速將推力控制切換成手動模式、關閉其中一具引擎、啟動防火開關，完全按照緊急應變手冊執行每個步驟。

黑盒子停止運作宣告求生無望

儘管機師全力搶救，8時58分50秒，飛行資料記錄器與座艙語音記錄器雙雙停止運作，意味着飛機系統已遭受致命性破壞。

8時58分56秒，飛行員發出絕望的「Mayday」求救訊號。9時1分，失控的客機與塔台進行最後通聯，試圖緊急迫降跑道，但最終在9時2分撞上設置電波導航設備「定位器」的混凝土牆，機上181人僅2人奇蹟生還。

機場設施配置引發安全爭議

調查報告也針對定位器設置問題進行討論。依據機場安全標準第109條規定，精密進場跑道端240公尺內，除非飛航必要否則禁止設置設施。務安機場雖符合距離規範，但調查單位認定「飛航用途設施應採易碎材質、儘可能降低高度」的安全標準並未達標，堅固的混凝土結構在撞擊時形同致命障礙。

各方角力爭論責任歸屬

金素喜議員強調：「調查報告顯示這場悲劇需要全方位綜合檢討，不能把所有責任推給飛行員。國政調查特委會將深入審視調查結果，釐清相關人員該負的責任。」

罹難者家屬更激烈批評：「事故調查委員會企圖將責任轉嫁給已逝的機師，刻意淡化國土交通部在定位器設置上應承擔的責任。」

