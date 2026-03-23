伊朗總統稱在戰場堅決對抗　議長警告打擊資助美軍行動的金融機構

針對美國總統特朗普（Donld Trump，又譯川普）稱「已將伊朗從地圖上抹去」，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）3月22日回應稱，相關說法只是夢想，強調伊朗將堅定地在戰場上應對威脅。



2025年8月19日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在亞美尼亞葉里溫市（Yerevan）與亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）會談後與媒體會面時發表聲明。（Reuters）

佩澤希齊揚在社交媒體發文說，霍爾木茲海峽對所有人開放，唯獨不歡迎那些侵犯伊朗領土的侵略者。

他又稱，所謂「將伊朗從地圖上抹去」的幻想，不過是面對一個創造歷史的民族的意志時所流露的絕望。「威脅和恐怖只會進一步鞏固我們的團結……我們將堅定地在戰場上應對這些瘋狂的威脅」。

據伊朗塔斯尼姆通訊社22日報道，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）當天在社交媒體發文稱，除了美國軍事基地，為美國軍費提供資金支持的金融機構，也是伊朗合法打擊目標。他表示，伊朗方面正對相關金融資產流動進行監測，並稱這是「最後警告」。

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

伊朗外長致函聯合國 譴責美以襲擊核設施

此外，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）致函聯合國秘書長和安理會成員，嚴厲譴責美國和以色列近日公然違反國際法、多次襲擊伊朗和平核設施，呼籲安理會立即採取行動。阿拉格奇呼籲國際社會共同譴責這一違反國際法的行徑，要求立即停止對伊朗的襲擊，並進行全面賠償。

他也在信函中呼籲聯合國安理會推動以色列加入《核不擴散條約》，並將其核設施置於國際原子能機構全面監督之下。