發飆對伊朗下48小時最後通牒　但這反而證明特朗普是「廢物」？

這波中東戰火下反覆出現的，似乎除了導彈互射的戰場煉獄、瘋狂震盪的國際油價，就是特朗普（Donald Trump）反覆無常的發飆放話。

在戰爭爆發之初，特朗普挾成功斬首哈梅內伊（Ali Khamenei）的威風，傲慢驅策伊朗民眾推翻政府，但沒想到後續發展事與願違：不只伊朗沒有出現大規模動亂、特朗普念茲在茲的庫爾德武裝也遲遲沒有行動，革命衛隊（IRGC）更是主導哈梅內伊之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接班。

顯然，強硬派不只沒有邊緣化，還直接佔據權力核心，接著特朗普就跟以色列開始了對伊朗的狂轟亂炸，表面來看是軍事行動繼續，卻不能說當中沒有豪賭失敗的氣極敗壞、惱羞成怒。

但即便如此，伊朗還是不給美國一個TACO的台階，於是特朗普只好開始無頭蒼蠅的橫衝直撞：面對國內質疑四起、國際油價飆漲，這位戰爭狂人一面宣稱戰爭即將結束，一面卻在行動上持續加碼，包括持續調來彈藥與防空系統、擴大空襲範圍與目標，甚至連地面部隊都已準備登場。

圖為2026年2月28日，美軍對伊朗展開軍事行動期間，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）討論。（The White House/Social Media/Handout via REUTERS）

而這種精神分裂的原因也顯而易見：因為被委內瑞拉的勝利沖昏頭，好大喜功的特朗普貿然重返中東戰場，接著也果不其然深陷泥淖，面臨如今以色列不肯罷休、伊朗持續擴大掃射的鎖死困局。於是，美國雖然打不起在中東的長期戰爭，卻又因為戰略上的騎虎難下，只好靠著當前戰術上的反覆加碼來設法脫困。

於是局面就走到了22日的對伊朗最後通牒。特朗普在Truth Social上放話，如果伊朗48小時內還不開放霍爾木茲海峽，美國將打擊並摧毀伊朗的發電廠，而且會從最大的發電設施開始攻擊。但結果可想而知，伊朗革命衛隊直接強硬回嗆，稱如果特朗普轟炸伊朗電廠，霍爾木茲海峽將被徹底封鎖，且駐有美軍基地國家的能源設施、海水淡化廠將成為「合法」目標。

顯然，情況還是回到鎖死困局的原點：伊朗政權暫時沒有垮台跡象，美國卻已經有越來越強的TACO傾向，可是以色列還想繼續這場沒有終點的戰爭，於是伊朗便持續脅持海灣國家、霍爾木茲海峽做為人質。而這就導致美國在各種危險邊緣反覆橫跳：放任以色列多次玩火、打擊伊朗石油與天然氣設施，結果觸發伊朗同樣轟炸海灣能源設施後，特朗普便隨即在政治姿態上TACO，稱一切都是以色列自作主張、美國完全不知情，並且反手威脅伊朗不能再升級，否則美國將「使出洪荒之力」。

圖為2026年3月2日，在菲律賓奎松市（Quezon City），支持伊朗的民眾集會，焚燒美國總統特朗普（Donald Trump）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的肖像。（Reuters）

但這種反覆投機，其實暴露特朗普全方位的廢物屬性。一來，眼見以色列將自己綁上戰車，特朗普除了強裝鎮定、配合衝鋒，基本毫無止戰方法；二來，面對伊朗怒意炸裂持續對賭加碼，特朗普又第一時間推卸責任，好像突然忘了美國也是開戰國之一；三來，目睹做為美國中東盟友的海灣國家哀鴻遍野，特朗普又只能耍耍嘴皮子口惠實不至，既無法徹底提供安全保障，又不敢阻止以色列升級。

可以這麼說，如果不是因為特朗普表面是美國總統、實際卻是被戰爭駕著走的廢物，美國、伊朗、以色列的衝突不至於炸裂到如此玉石俱焚的地步。

當然，以特朗普行事的荒謬程度、宛如路怒症的政治人格來看，這次最後通牒也不能排除實現的可能，但其結果，也必然是重複開戰以來的悲劇螺旋：如果不是因為美以斬首哈梅內伊等大量伊朗軍政高層，伊朗不至於將報復升級到這般程度，包括控制霍爾木茲海峽；如果不是美國放任以色列大膽轟炸伊朗能源設施，卡塔爾天然氣等海灣國家能源也不至於遭受天外打擊、且受損需要多年才能恢復。

如果這次特朗普真的實現最後通牒，其結果也必然是伊朗的再次「兌現承諾」，以及戰爭的繼續擴大與延燒。最終，霍爾木茲海峽依然受阻、美國也還是深陷泥淖，特朗普驚天一怒的結果，終究還是只能證明自己是個廢物。