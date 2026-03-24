特朗普：與伊朗討論結束戰事15項要點　或很快達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月23日表示，美國於剛過去的周末曾與伊朗領導人進行對話，聲稱伊朗渴望達成協議。他指雙方談判富有成效，並將於23日繼續。他表示，雙方正討論結束戰事的15項要點，幾乎所有方面都達成了重大共識，包括伊朗放棄核武是首要任務。他認為，雙方或很快會達成協議以結束這場戰爭。以色列第12頻道同日稱，伊朗已同意凍結其導彈項目5年。



2026年3月23日，田納西州孟菲斯，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州西棕櫚灘登上空軍一號前，向媒體發表講話。 （Reuters）

特朗普此前在佛州表示，他的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫什納（Jared Kushner）於過去一天曾與伊朗方面通話，「我們進行了非常非常有力的會談，我們將拭目以待。可以說，我們在主要方面達成了共識，幾乎所有方面都達成了一致。」他因此下令美軍，推遲對伊朗發電廠和能源基礎設施攻擊5天。

他表示，雙方正討論結束衝突的15項要點，重申伊朗放棄核武是談判的首要任務，稱這個問題在「第一、二、三點」都有涉及。

他隨後於田納西州孟菲斯發表講話，他強調達成協議的可能性，「我們與伊朗的談判已經持續了很長時間，但這一次，他們是認真的」、 「我們給他們5天時間，然後看看結果如何。我認為，在這段時間結束時，最終很可能達成一項對各方都有利的協議」。

2026年3月23日，田納西州孟菲斯，美國總統特朗普（Donald Trump）在空軍國民警衛隊基地出席公共安全圓桌會議。 （Reuters）

他表示，雙方21日晚間已開始磋商。伊朗想要和平，已同意不擁有核武器。他拒絕透露美國正在與伊朗的哪位人士進行談判，但稱並非新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei），「我們正在與我認為最受尊敬的領導人進行談判」 。

特朗普表示，如果談判進展順利，霍爾木茲海峽將「很快開放」，並補充說海峽將「由雙方共同控制」。