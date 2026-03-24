黃循財3.25起訪華　出席海南博鰲亞洲論壇　上任後首訪香港

新加坡總理兼財政部長黃循財周三（3月25日）起對中國進行四天訪問，期間將出席海南博鰲亞洲論壇年會，之後轉抵香港訪問。這是黃循財九個月內第二次訪華，也是他上任後首次訪問香港。



海南博鰲亞洲論壇年會24至27日舉行。本屆論壇主題是「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。

新加坡總理公署發布文告指，黃循財將在2026年博鰲亞洲論壇的開幕全體大會上發表主旨演講。

新加坡總理兼財長黃循財2026年2月12日發表財政預算案。（FB@Lawrence Wong）

在香港期間，黃循財將與特首李家超會面並共進午餐，也將與香港政商界領袖會面。

黃循財還將參訪香港北部都會區的重點區域，以更好地了解香港的經濟和發展走向，並探索新港合作的新機遇。

這是黃循財上任以來首次訪問香港。新加坡總理上一次訪問香港是在2014年。

隨同黃循財出訪的有新加坡外交部兼內政部高級政務部長沈穎、貿工部兼文化、社區及青年部高級政務部長劉燕玲、教育部兼國家發展部高級政務次長賽義德哈倫醫生、以及總理公署、外交部、貿工部和國家發展部的官員。