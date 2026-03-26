載俄油「影子艦隊」油輪　在伊斯坦堡對開遭無人機攻擊

一艘土耳其原油油輪周四（3月26日）在黑海鄰近伊斯坦堡的博斯普魯斯海峽（Bosporus Strait，又稱伊斯坦堡海峽）附近遭到襲擊。該船載有14萬噸原油，從俄羅斯港口出發。據稱其為運載俄羅斯石油的「影子艦隊」船舶，受到西方國家制裁。



土耳其媒體Turkiye Today報道，當地時間周四凌晨約12時30分，隸屬伊斯坦堡（Istanbul）佩加蒙海運公司（Pergamon Maritime）的「阿爾圖拉號」（Altura）油輪，在距離博斯普魯斯海峽約14海里（約25.9公里）處遭遇無人機和無人水面艇襲擊。

該油輪載有14萬噸原油，從俄羅斯新羅西斯克港（Port of Novorossiysk）出發，事發後發出遇險信號。土耳其海岸安全總局出動救援船隻前往現場，附近船隻「埃爾德克號」（Erdek）亦參與救援。據報船體上層及船艙均受損，但無人受傷。

2026年3月16日，土耳其原油油輪「阿爾圖拉號」（Altura）通過伊斯坦堡（Istanbul）博斯普魯斯海峽（Bosporus）。（資料圖片，Reuters）

根據航運資料網站，「阿爾圖拉號」被歸類為「影子艦隊」船舶，受到歐盟與英國制裁，但並未受美國制裁。該船隸屬總部設於伊斯坦堡（Istanbul）的佩加蒙海運公司（Pergamon Maritime）。

該船此前由總部位於巴拿馬的開塞利航運公司（Kayseri Shipping）擁有，而該公司據報是由伊朗最高國家安全委員會秘書長沙姆哈尼（Ali Shamkhani）的兒子穆罕默德（Mohammad Hossein Shamkhani）所有。沙姆哈尼於2026年2月28日在美以對伊朗發動首輪襲擊中死亡。