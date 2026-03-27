黃循財：新中關係處於極佳狀態　冀與海南加強自貿港聯繫

新加坡總理兼財政部長黃循財與中共政治局常委、中國全國人大常委會委員長趙樂際在海南博鰲會面。黃循財肯定新中關係處於極佳狀態，並表示期待與中國開展更緊密的合作，包括加強新加坡和海南兩地自貿港之間的聯繫。



正在中國訪問的黃循財3月26日（周四）在2026年博鰲亞洲論壇的開幕式全體大會上發表主旨演講，隨後分別與趙樂際和中共海南省委書記馮飛會面。

這是黃循財和趙樂際九個月內第二度會面。黃循財2025年6月首次以總理身份訪華，分別與中國國家主席習近平、中國總理李強以及趙樂際會面。

2025年6月24日，中國全國人大常委會委員長趙樂際（右）在北京會見新加坡總理黃循財（左）。（外交部網站）

黃循財說，他當時與習近平進行了富有成效的會談，兩人重申了新中全方位高質量的前瞻性夥伴關係，並為今後繼續加強雙邊關係設定方向；如今很高興在九個月後再訪華。

這也是黃循財首次到訪海南。他說，他留意到許多關於海南自由貿易港的發展，新中可藉此契機進一步加強兩地自貿港之間的聯繫，以加強各自作為區域門戶的角色，進一步拉近中國和東南亞之間的距離。

黃循財形容，新中關係整體處於「極佳狀態」。他說：「這是建立在互信、共同經驗和共同利益基礎上的互利夥伴關係。新加坡重視這一夥伴關係，並期待與中國開展更緊密的合作。」

他提到，新加坡對這一夥伴關係的高度重視，體現在他的這趟訪華行程上；他也期待今年11月中國在深圳主辦亞太經合組織（APEC）峰會時再次訪問中國。

趙樂際則說，黃總理在國內如此繁忙的情況下專程到中國出席博鰲論壇，體現出對論壇和中新關係的高度重視，中方表示讚賞。

他形容，中國和新加坡是友好鄰邦和重要合作夥伴。「中方願同新方一道增進政治互信、深化高水平合作，攜手推進各自現代化進程，為地區和世界和平繁榮做出更大的貢獻。」

據新加坡外交部文告，黃循財和趙樂際重申了新中關係的牢固和深度；這一關係建立在定期的高層交流、務實合作和民間交往基礎之上，並獲得廣泛的雙邊機制的助力。

兩人也肯定了新中在全方位高質量的前瞻性夥伴關係下，進一步深化雙邊關系所取得的良好進展，包括在綠色和數碼經濟等新興領域。

黃循財和趙樂際也就兩岸局勢發展交換了意見，黃總理重申了新加坡一貫且長期的「一個中國」政策。黃循財也重申，新中致力於維護以規則為基礎的多邊主義和自由貿易，包括通過中國今年擔任東道主的APEC等平台。

2026年3月26日，新加坡總理黃循財（左）與中共政治局常委、中國全國人大常委會委員長趙樂際（右）在海南博鰲會面。（Facebook@Lawrence Wong)

黃總理與馮飛會面 探討新加坡與海南合作交流

黃循財同日也與馮飛會面並共進午餐。兩人探討了海南自貿港的發展進程中，新加坡和海南交流經驗和探索互補合作領域的潛力。

海南自貿港2025年12月18日正式啟動全島封關，有輿論早前將海南自貿港與新加坡港口作比較，甚至揣測新加坡港口地位會受威脅。

不過，黃循財和馮飛會面時強調兩個自貿港的互補效應。黃循財說，新加坡充分意識到海南自貿港在中國新發展格局中的重要角色。「（新加坡）也是自貿港，高度依賴貿易。當世界的貿易更自由、更開放，以及有更多自貿港時，我們就會更成功。」

馮飛則向黃循財形容，海南自貿港是「最年輕的自貿港」，發展階段與新加坡自貿港還有很大差距，而新加坡自貿港一直是學習對象。

他相信，兩個自貿港在基礎、條件、定位和產業上都有互補關係，可以取得「一加一大於二」的效應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

