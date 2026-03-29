美媒：美軍擬在伊朗發動數週地面戰　數千士兵就位　或採混合突襲

《華盛頓郵報》3月28日引述美國官員透露，美國防部五角大樓正籌劃在伊朗展開數週地面行動，數千名美軍士兵與海軍陸戰隊員已抵達中東。若總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）批准，將標誌戰爭進入更危險新階段，但行動規模不至全面入侵，或由特種部隊與常規步兵混合突襲。



軍事目標包括奪取伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island），及突襲霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近沿海設施，摧毀攻擊商船的武器系統等。官員稱，行動可能需「數週至數月」完成，但特朗普3月20日曾表示「不會派兵」。

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美國務卿魯比奧（Marco Rubio）周五（27日）在法國向媒體重申，衝突「不會是長期的」，並稱美國「可以在沒有地面部隊的情況下達成所有目標」。

過去一個月，伊朗戰爭中13名美軍陣亡、超300人受傷。民調顯示62%美國人反對在伊朗部署地面部隊，僅12%支持。

圖為美軍在硫磺島上使用噴火器噴向島上一處懷疑有日軍潛伏的洞穴。（美國國家二戰博物館）

共和黨內部分歧明顯，部份議員明確反對派駐地面部隊，參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）則呼籲奪島，將之比作二戰期間美軍奪取太平洋硫磺島行動，聲稱把希望「押在海軍陸戰隊身上」。該戰役以美軍慘烈傷亡代價實現奪島。