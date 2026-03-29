美媒：美軍擬在伊朗發動數週地面戰 數千士兵就位 或採混合突襲
撰文：陳楚遙
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《華盛頓郵報》3月28日引述美國官員透露，美國防部五角大樓正籌劃在伊朗展開數週地面行動，數千名美軍士兵與海軍陸戰隊員已抵達中東。若總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）批准，將標誌戰爭進入更危險新階段，但行動規模不至全面入侵，或由特種部隊與常規步兵混合突襲。
軍事目標包括奪取伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island），及突襲霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近沿海設施，摧毀攻擊商船的武器系統等。官員稱，行動可能需「數週至數月」完成，但特朗普3月20日曾表示「不會派兵」。
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美國務卿魯比奧（Marco Rubio）周五（27日）在法國向媒體重申，衝突「不會是長期的」，並稱美國「可以在沒有地面部隊的情況下達成所有目標」。
過去一個月，伊朗戰爭中13名美軍陣亡、超300人受傷。民調顯示62%美國人反對在伊朗部署地面部隊，僅12%支持。
共和黨內部分歧明顯，部份議員明確反對派駐地面部隊，參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）則呼籲奪島，將之比作二戰期間美軍奪取太平洋硫磺島行動，聲稱把希望「押在海軍陸戰隊身上」。該戰役以美軍慘烈傷亡代價實現奪島。
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