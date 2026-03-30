伊朗外交部：美方停火建議非常極端且不合理

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）3月29日表示，美國通過斡旋方遞交給伊朗的相關建議，非常極端且不合理。



2026年3月29日，美國、以色列持續空襲伊朗德黑蘭，圖為一幢遭空襲的商業建築物，據報該處有卡塔爾Al-Araby TV電視台的德黑蘭辦公室及其他公司的辦公室（WANA via REUTERS）

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，巴加埃接受媒體採訪時稱，美方的建議涉及伊朗國家主權相關事務，不具備任何外交嚴肅性。他還表示，伊朗必須依靠自身力量保障國家安全，確保美國和以色列不再對伊朗發動攻擊。

巴加埃重申，伊朗的軍事行動並不針對阿拉伯國家，僅針對用於攻擊伊朗的美以軍事基地和資產。他表示，這不是美國人民與伊朗人民之間的戰爭，而是美國和以色列強加於該地區的戰爭，美國必須對所有後果負責。

圖為2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）、沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）、巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar），及土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）在伊斯蘭堡舉行會晤，討論如何緩和伊朗戰事局勢。 （Muammer Tan/Turkish Foreign MinistryHandout via REUTERS）

巴基斯坦外交部長達爾日前證實，美伊正透過巴基斯坦傳遞信息的方式，進行著間接談判。對於美方提出的停火協議15點內容，伊朗媒體26日援引知情人士的話說，伊朗已正式透過巴基斯坦作出回應。