伊朗外交部：美方停火建議非常極端且不合理
撰文：蕭通
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伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）3月29日表示，美國通過斡旋方遞交給伊朗的相關建議，非常極端且不合理。
據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，巴加埃接受媒體採訪時稱，美方的建議涉及伊朗國家主權相關事務，不具備任何外交嚴肅性。他還表示，伊朗必須依靠自身力量保障國家安全，確保美國和以色列不再對伊朗發動攻擊。
巴加埃重申，伊朗的軍事行動並不針對阿拉伯國家，僅針對用於攻擊伊朗的美以軍事基地和資產。他表示，這不是美國人民與伊朗人民之間的戰爭，而是美國和以色列強加於該地區的戰爭，美國必須對所有後果負責。
巴基斯坦外交部長達爾日前證實，美伊正透過巴基斯坦傳遞信息的方式，進行著間接談判。對於美方提出的停火協議15點內容，伊朗媒體26日援引知情人士的話說，伊朗已正式透過巴基斯坦作出回應。
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