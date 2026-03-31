美國佛州州長簽署法案　將棕櫚灘機場改以特朗普命名

美國佛羅里達州共和黨籍的州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）於3月30日簽署法案，將棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）更名為特朗普國際機場（Donald J. Trump International Airport），法案預定7月1日生效。



圖為2026年3月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘國際機場登上空軍一號。（Reuters）

此前該法案分別在州參議院及州眾議院獲得通過。州眾議院民主黨領袖Fentrice Driskell批評，共和黨議員未跨黨派合作推進優先事項的法案，而是決定優先浪費納稅人的500萬美元，將一座機場以特朗普的名字重新命名。

路透社報道，機場正式改名前，必須向美國聯邦航空管理局（FAA）提交正式申請，FAA隨後需在各種飛行圖表和導航資料庫中進行更改，機場標誌也必須更換。