台藝人逃兵役案｜陳柏霖修杰楷等人出事全多得他？網紅爆事情始末

藝人王大陸爆出以360萬元（台幣，下同，約91萬元港幣）取得免役資格，成為檢警偵辦「閃兵集團」的關鍵人物，事件延燒多日，隨著修杰楷、陳柏霖、Energy成員書偉（張書偉）、坤達等人相繼被約談到案，震撼整個演藝圈。



對此，台灣財經網紅胡采蘋在社群發文揭露事件始末，直指這場風波根本是王大陸「自投羅網」，親手將自己送進案情核心。

胡采蘋指出，王大陸原本委託一名「閃兵大平台」業者協助辦理免役手續，支付了高達360萬元的費用，但該業者同時涉及詐騙案件，遭警方逮捕入獄。

王大陸多次聯繫未果，以為自己被詐騙，遂主動前往警局報案。未料警方在偵辦詐騙案過程中，意外查出他涉嫌偽造病歷逃避兵役，進而掀開整起「閃兵案」的序幕。

第三波藝人被點名 也與王手機訊息有關

胡采蘋形容，王大陸的行徑「就像拔出蘿蔔帶出泥」，原本只是單純報案，卻引爆更大風暴。她更透露，檢警在調查中從王大陸的手機裡發現更多驚人細節，他曾因與Uber司機爭執，找黑道報復，甚至遭對方以假影片詐財；之後又與黑道合作放高利貸、討債，行徑離譜。

胡采蘋最後感嘆：

這場風波從閃兵到討債，比八點檔（電視劇）還精彩。

她指出，第三波搜索行動中多名藝人被點名，也與王大陸手機訊息有關：「他真的是台灣的寶藏，大陸的傳奇，堪稱『大陸尋奇』真人版。」

