伊朗局勢｜彭博︰法日各有一艘商船通過霍爾木茲海峽　開戰後首次

美國及以色列自今年2月底聯手攻擊伊朗，伊朗則以封鎖位於貿易及能源航道咽喉位置的霍爾木茲海峽還擊，導致商船難以航行，影響環球貿易及能源運輸，各國正尋求解決方季。《彭博》報道，一艘法國貨櫃船和一艘日本所有的油輪通過霍爾木茲海峽，這似乎是伊朗戰爭導致這一關鍵水道受阻以來首次出現此類通行。



根據彭博匯編的船舶追蹤數據以及兩名知情人士，名為CMA CGM Kribi的貨櫃船於周五駛出海峽。這是自一個多月前戰爭爆發以來，已知的首艘與西歐有關聯的船隻通過海峽。

至於日本的商船三井於周五（3日）確認，其部分持有的液化天然氣運輸船也已通過，這同樣屬首次。土耳其在周五較後時候表示，近日也有一艘土耳其船隻駛離該海峽。

資料照片： 2026年3月11日，在美以與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋拉斯海馬北部靠近阿曼穆桑達姆地區邊界的地點拍攝的波斯灣霍爾木茲海峽附近，貨船航行於海灣。(Reuters)

開戰後僅少數船隻可通過海峽

自美國和以色列對伊朗發動襲擊以來，霍爾木茲海峽的航運幾乎停滯，僅有少量船隻能夠通過。

據報道法國和日本船隻的通過似乎標誌著情況發生轉變，但尚不清楚這是政府外交努力的結果，還是企業及其中介通過臨時談判達成的安排。法國和日本在本周早些時候呼籲停火，法國總統馬克龍強調有必要重開海峽。

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

波斯灣航線陷有價無市局面

另一方面，上海航運交易所發佈中國出口集裝箱運輸市場周度報告，本周，中國出口集裝箱運輸市場依舊面對著緊張的地緣局勢，多數遠洋航線運價繼續走高，帶動綜合指數上漲。

於4月3日，上海出口集裝箱綜合運價指數為1854.96點，較上期上漲1.5%。其中，波斯灣航線，中東地區的軍事衝突繼續嚴重影響該地區的集運市場，目前該航線仍處於停滯的狀態，運輸市場總體處於有價無市的局面。本周市場運價繼續上漲。4月3日，上海港出口至波斯灣基本港市場運價（海運及海運附加費）為每標準箱3,977美元，較上期上漲6.7%。