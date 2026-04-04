伊朗局勢｜彭博︰法日各有一艘商船通過霍爾木茲海峽 開戰後首次
撰文：張偉倫
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美國及以色列自今年2月底聯手攻擊伊朗，伊朗則以封鎖位於貿易及能源航道咽喉位置的霍爾木茲海峽還擊，導致商船難以航行，影響環球貿易及能源運輸，各國正尋求解決方季。《彭博》報道，一艘法國貨櫃船和一艘日本所有的油輪通過霍爾木茲海峽，這似乎是伊朗戰爭導致這一關鍵水道受阻以來首次出現此類通行。
根據彭博匯編的船舶追蹤數據以及兩名知情人士，名為CMA CGM Kribi的貨櫃船於周五駛出海峽。這是自一個多月前戰爭爆發以來，已知的首艘與西歐有關聯的船隻通過海峽。
至於日本的商船三井於周五（3日）確認，其部分持有的液化天然氣運輸船也已通過，這同樣屬首次。土耳其在周五較後時候表示，近日也有一艘土耳其船隻駛離該海峽。
開戰後僅少數船隻可通過海峽
自美國和以色列對伊朗發動襲擊以來，霍爾木茲海峽的航運幾乎停滯，僅有少量船隻能夠通過。
據報道法國和日本船隻的通過似乎標誌著情況發生轉變，但尚不清楚這是政府外交努力的結果，還是企業及其中介通過臨時談判達成的安排。法國和日本在本周早些時候呼籲停火，法國總統馬克龍強調有必要重開海峽。
波斯灣航線陷有價無市局面
另一方面，上海航運交易所發佈中國出口集裝箱運輸市場周度報告，本周，中國出口集裝箱運輸市場依舊面對著緊張的地緣局勢，多數遠洋航線運價繼續走高，帶動綜合指數上漲。
於4月3日，上海出口集裝箱綜合運價指數為1854.96點，較上期上漲1.5%。其中，波斯灣航線，中東地區的軍事衝突繼續嚴重影響該地區的集運市場，目前該航線仍處於停滯的狀態，運輸市場總體處於有價無市的局面。本周市場運價繼續上漲。4月3日，上海港出口至波斯灣基本港市場運價（海運及海運附加費）為每標準箱3,977美元，較上期上漲6.7%。