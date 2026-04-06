白宮宴會廳停建　上訴文件滿是特朗普風格　充斥感嘆號疑親自撰寫

特朗普政府律師已向聯邦上訴法院提出緊急上訴，以國安為由要求恢復白宮東翼宴會廳的興建。聯邦法官日前裁定暫停施工，且美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）須獲國會批准，理由是他僅為白宮「管理人」而非「所有人」。



由於上訴的法律文件中，部分寫作風格與特朗普在自創社媒的發文風格類似，因此外界臆測是否由他親自操刀，而這在法律文件中極為罕見。

對上述裁定，特朗普政府主張，相關工程不應停止，理由是未完工的東翼工程恐使總統等白宮人員面臨嚴重國安風險。

美國總統特朗普的白宮宴會廳工地。（Reuters）

特朗普政府因此向法院透露白宮擴建部分的安全措施，例如將採用防飛彈鋼柱和防無人機的屋頂材料，而外界原本對這些新增的安全措施不得而知。

擴建部分還將容納防空洞、醫院與醫療區、防護隔間及「極機密軍事設施」。特朗普日前自曝，這座可容納一千人的宴會廳可當作地下軍事掩體「棚屋」。

這些文件也不忘強調，這項斥資三億至四億美元的工程，完全來自私人捐款和「愛國者」出資，目前也尚未超支。

這些文件充斥驚嘆號，例如「時間至關緊要！」、括號內的注釋、錯位的大寫字母，以及為了強調而使用的形容詞，例如「令人震驚、史無前例，而且不當的禁令」等，所有這些都是特朗普在其社群媒體上慣用的手法。不過白宮並未就此做出回應。

華盛頓聯邦地區法官萊昂日前裁定特朗普政府停建白宮宴會廳。對此，特朗普憤怒回應說，

多年來我們在白宮建了許多東西，都不需國會批准。

共和黨籍前總統喬治布殊（George W. Bush）提名的萊昂（Richard Leon）在禁制令中寫道，

美國總統是未來幾代第一家庭的白宮管理者，但他並不擁有白宮；美國沒有任何法律賦予特朗普聲稱的權力。

延伸閱讀：

中東戰火影響一次看 食衣住行及科技業均受波及

美伊戰爭停火難料 各國如何因應能源衝擊？全球經濟影響一次看

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】