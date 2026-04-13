特朗普：北約等將協助解決霍爾木茲問題　伊朗：堅定捍衛國家權利

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月12日表示，封鎖霍爾木茲海峽需要一點時間，將類似於對委內瑞拉採取的封鎖措施，清理海峽不會花太長時間。他又稱，北約（NATO）現在願意幫助維護霍爾木茲海峽的安全，認為包括海灣盟友在內，眾多國家將會在這方面提供幫助。



伊朗新聞電視台報道，伊朗第一副總統阿雷夫（Mohammad Reza Aref）表示，伊朗將在管控霍爾木茲海峽和追究美國、以色列賠償問題上堅定捍衛國家權利。



圖為2026年4月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州邁阿密觀賞終極格鬥冠軍賽（UFC）的賽事。 （Reuters）

特朗普同日接受霍士新聞（Fox News）訪問時稱，美國正調集更多傳統掃雷艦，據他了解，英國及其他國家也在派遣掃雷艦。他又稱，11日穿過海峽的兩艘美國軍艦未遭任何阻撓。

此外，他指與伊朗的會談在最後「非常友好」。日前發表關於「消滅伊朗文明」的帖子，旨在讓伊朗人坐到談判桌前。他認為，伊朗人還沒有離開談判桌，預計對方會回來，給予美國想要的一切。

另據新華社報道，伊朗議會國家安全與外交政策委員會主席表示，特朗普關於霍爾木茲海峽的要求（對霍爾木茲海峽進行海上封鎖）永遠不會實現，是些從未實現過、也永遠不會實現的要求。