愛潑斯坦案｜特朗普控《華爾街日報》誹謗案遭法官駁回

美國聯邦地區法院法官4月13日駁回美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）針對《華爾街日報》（Wall Street Journal）提出的誹謗訴訟案，該案涉及特朗普被指曾致函富豪淫媒愛潑斯坦 （Jeffrey Epstein），祝對方生日快樂。特朗普及其律師一直堅稱，該封生日信是偽造的。對於法官的裁決，特朗普的法律團隊表示，特朗普將重新提起訴訟。



特朗普否認曾向愛潑斯坦寄生日信。（資料圖片）

佛羅里達南區聯邦地區法院法官蓋爾斯（Darrin P. Gayles）當天作出裁決，認為特朗普的指控，遠未達到公眾人物在誹謗訴訟中必須滿足的「實際惡意」標準。蓋爾斯指出，《華爾街日報》的記者在發表報道前，曾聯繫特朗普徵求意見，並刊登了他的否認聲明，讓讀者可以自行判斷結論，推翻特朗普關於該報有「惡意行為」的說法。

在2025年7月提起的該訴訟案中，特朗普及其律師指控《華爾街日報》有關「特朗普致函愛潑斯坦」的報道不實，損害其名譽。該報此前報道，特朗普2003年曾給愛潑斯坦寄信，祝賀對方50歲生日時，信上畫有一個裸女，且文字暗示兩人之間共享「秘密」。

2000年2月12日，在美國佛羅里達州棕櫚灘，房地產開發商特朗普（Donald Trump，左一）和他當時的女友（未來妻子）梅拉尼婭（Melania Knauss，左二）、金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右二）和英國社交名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右一）在海湖莊園舉行的一個派對上合影。（Getty）

特朗普在訴訟中一再聲稱，該封信是偽造的，又指《華爾街日報》的報道未刊出該信作為證據。不過，國會的民主黨籍議員後來從愛潑斯坦的遺物中，獲得了該信副本及其曝光。

蓋爾斯表示，特朗普可在4月27日之前，提交一份修改後的訴訟文件。特朗普在社交平台上發文稱，他將在該日期之前重新提起訴訟。《華爾街日報》母公司道瓊斯集團（Dow Jones）發言人發表聲明稱，對法官駁回此項訴訟的裁決感到欣慰。