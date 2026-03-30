鄭永年：利用中美矛盾謀取自身利益　超過限度或淪為犧牲品

在中美戰略競爭加劇、南海局勢長期緊張的背景下，中國學者鄭永年指出，中美兩國在南海問題上存在很大妥協空間。他也不點名警告，一些國家試圖利用中美矛盾謀取自身利益，但若超過一定限度可能會淪為犧牲品。



香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年3月27日在博鰲亞洲論壇「世界變局中的南海秩序與治理合作」分論壇上說，討論南海問題離不開國際背景，而它的核心變量正是中美關係的結構性變化。

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鄭永年指出，當前國際格局已發生轉變，從經濟規模、科技實力到軍事能力，中美已成為全球兩個超級大國。兩國之間存在競爭「是必然的」，但根本指向仍是合作；合作之中不乏競爭，競爭也不應演變為對立，更不至於滑向公開衝突。

鄭永年續稱，中美在南海問題上利益性質不同，存在「很大的妥協空間」。對北京而言，台灣和南海涉及主權問題；對美國而言，則更多關乎地緣政治空間問題。這種差異意味着雙方並非「完全矛盾」，存在調和的可能。

他建議中國可考慮與美國簽署長期合約，希望美國以建設性角色留在西太平洋；待主權問題解決後，南海島礁甚至可作為國際公共產品開放使用：「我們台灣問題解決了，我們也歡迎美國的航母去台灣。」

利用中美矛盾謀利或淪為犧牲品

談及地區國家角色時，鄭永年說，很多國家認為中美終將走向對抗，甚至必有一戰：「所以他們都想利用中美之間的矛盾為自己謀利，一般來說是可以理解的，但是這種做法肯定有一個限度，超過這個限度自己肯定會成為犧牲品。」

中國與多個東南亞國家在南海長期存在主權爭端，其中與菲律賓的衝突最為激烈。近年來，兩國多次在仁愛礁（菲稱阿雲津礁，Ayungin Reef）、黃岩島（菲稱斯卡伯勒淺灘，Scarborough Shoal）附近海空域發生船隻碰撞等衝突。

此外，與菲律賓簽有防禦條約的美國也多次與菲軍方在南海開展聯合巡航，並派遣海軍驅逐艦進入鄰近海域，此舉被認為有意牽制中國在這片爭議水域的活動。北京曾就相關舉措指責美國非法闖入中國西沙領海；華盛頓則批評北京在南海提出過度海事主張。

針對持續趨緊的南海局勢，鄭永年稱，中國在處理這一問題方面「不是另外一個俄羅斯，也不是另外一個美國」。他認為，若迫使中國走向類似路徑：「可能大家就沒有好日子過了，南海就不會太平。」

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胡逸山：南海沒有公開衝突並非偶然

與會的馬來西亞太平洋研究中心首席顧問胡逸山也指出，儘管南海局勢時有緊張，但迄今未爆發嚴重公開衝突：「這並非偶然，而是各方一貫重視合作、避免對抗的結果。」他認為，各國無需在立場上完全一致，關鍵在於尊重差異，不讓分歧主導各國間關係。

胡逸山還說，東南亞國家地處東西方交通要道，長期在大國間周旋，「身段比較柔軟」，一般不會輕易被捲入僵化陣營對立。

在中東局勢升級、霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖導致能源運輸受阻的當下，與會專家普遍認為，作為全球重要航道和戰略樞紐，南海不應重蹈中東衝突的覆轍。各方應加強合作與溝通，避免局勢滑向對抗與衝突。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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