伊朗警告：美國封鎖霍爾木茲海峽或導致停火協議破裂｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】伊朗戰爭持續逾一個月，自美國、以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，德黑蘭反擊，戰事更牽連中東多國如阿聯酋、沙特等，霍爾木茲海峽大受影響，引發全球石油危機。

事件在4月初再有新發展，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣告與伊朗達成暫時停火兩週共識，兩方官員在巴基斯坦談判後空手而回。本文會持續更新最新消息。



中東局勢最新重點：

．自美軍開始封鎖伊朗港口以來，已有10艘船隻被勒令返航，至今仍未有船隻突破封鎖



．美媒引述消息指，美國和伊朗談判取得進展，雙方正邁向達成結束戰爭的框架協議



．特朗普稱曾致函習近平，要求對方不要向伊朗供應武器，他稱習近平回覆指中國並沒有這樣做



．特朗普稱，美伊談判或將在近2日內在巴基斯坦舉行



．美軍稱已完全切斷伊朗海上進出口貿易



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香港時間4月16日

美國封鎖霍爾木茲海峽或致停火協議破裂

【12:13】伊朗外交部警告，美國封鎖霍爾木茲海峽可能導致美伊停火協議破裂。伊朗外交部發言人巴加埃星期四說：「美國封鎖霍爾木茲海峽屬於挑釁行為，可能導致停火協議破裂。伊朗武裝部隊已準備好採取必要行動。」

【11:18】伊朗總統佩澤希齊揚說，他相信任何力量都不能迫使伊朗人民投降。他批評，美國和以色列襲擊伊朗的學校和醫院等民用設施，完全無視人道主義原則是可恥的，也暴露了他們的絕望和軟弱。

美軍指封鎖伊朗港口48小時內未有船隻突破封鎖

【09:09】美國中央司令部表示，自本週一美軍開始封鎖伊朗港口以來，已有10艘船隻被勒令返航，至今仍未有船隻突破封鎖。美軍又指，美軍艦攔截了一艘試圖突破美軍封鎖的伊朗貨船，並迫使該船掉頭返回伊朗。

【08:52】白宮新聞秘書萊維特星期三說，有關美國正式要求延長美伊停火期限的報導不實，目前美伊雙方可能再次舉行面對面會談的相關討論還在進行中。

【06:00】美國財政部外國資產控制辦公室4月15日表示，美國擴大了對伊朗的制裁範圍，將9艘油輪、14家公司和2名個人納入制裁名單。

【04:00】美民主黨眾議員提交6項針對國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）的彈劾條款，指控他犯有戰爭罪、濫用職權、魯莽處理敏感信息等不當行為。

【03:25】以色列總理內塔尼亞胡：與伊朗的戰事「可能再度爆發」，以軍已做好應對任何情況的準備。以方將繼續打擊黎巴嫩真主黨，期間會與黎巴嫩展開談判。以色列與美國目標一致，希望伊朗濃縮鈾被移除，並消除其鈾濃縮能力。

【03:09】黎巴嫩真主黨政治委員會副主席馬卡邁提（Mahmoud Qamati）：真主黨同意停火，但不接受2024年黎以簽訂停火協議後，黎方履約而以方逃避責任的局面重演。

【02:30】伊朗塔斯尼姆通訊社4月15援引知情人士消息報道，伊朗方面與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾率領的代表團舉行會晤後，將進行必要評估再決定是否與美國開展下一輪談判。白宮則稱，下一輪會談很可能在伊斯蘭堡舉行。

【01:30】被視為美國與伊朗之間關鍵中間人的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），4月15日率領高級代表團抵達伊朗。 伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）同日發布片段，顯示在德黑蘭與巴基斯坦代表團會面。

香港時間4月15日

【23:25】中共中央政治局委員、外交部長王毅15日同伊朗外長阿拉格齊通電話。阿拉格齊通報伊美談判最新情況及伊方下步考慮，表示伊方願通過和平談判方式，繼續尋求理性、現實的解決方案。伊方高度讚賞中方一直以來為推動局勢緩和降溫所作努力，期待中方為促和止戰發揮積極作用。

【22:44】美媒Axios引述兩位不具名的美方官員指，美國和伊朗在周二的對話取得進展，雙方正邁向達成結束戰爭的框架協議。

報道指，美伊在巴基斯坦、埃及和土耳其斡旋方的協助下，嘗試努力彌合剩餘分歧，以在4月21日停火到期前達成協議。

伊朗較早前表示，繼續透過巴基斯坦向美國傳遞訊息。

【21:58】《華爾街日報》引述消息指，美國與伊朗原則上同意會面，但未決定日期與地點。

2026年4月14日在黎巴嫩南部的情況，當地遭以色列空襲後，建築物嚴重損壞（Reuters）

【20:53】日本首相高市早苗宣布，為幫助亞洲各國，日方將提供總額約100億美元的金融支援。共同社指，此舉旨在謀求亞洲生產的石油衍生品對日本的穩定供給。

【20:49】韓國總統秘書室室長姜勳植介紹近期訪問中亞和中東地區的成果，他表示政府已確定到今年底共引進2.73億桶原油，以及最多210萬噸石腦油。

他稱以去年為準，2.73億桶原油在經濟正常運作的情況下可保障3個月以上供應，210萬噸石腦油則相當於去年單月進口量。

【20:38】特朗普指，美國能在1小時內摧毀伊朗的大橋和發電廠。

【20:26】伊朗國營傳媒報道，據伊朗外交部發言人稱，在與美國的談判中，伊方要求解凍遭凍結的資產，雙方未達成任何結論。

【20:02】伊朗外交部發言人稱，有關延長停火的報道尚未確實。路透社則引述匿名美方官員指，美方尚未正式同意延長停火。

【19:40】美國總統特朗普（Donald Trump）接受美媒電視採訪時稱，他曾致函中國國家主席習近平，要求對方不要向伊朗供應武器，習近平回覆指中國並沒有這樣做。

【19:15】美媒引述消息人士指，美國與伊朗雙方「原則上同意」延長停火限期，斡旋方正爭取延長至少兩星期，限期原本在4月22日。

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