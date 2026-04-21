愛潑斯坦｜施紀賢稱未被告知文德森未通過安全審查　承認任命錯誤

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在2024年任命文德森（Peter Mandelson）出任英國駐美大使，惟文德森近日被揭發在正式就任前未通過安全審查。他4月20日在下議院接受議員質詢，承認決定任命文德森為英國駐美國大使的判斷是「錯誤的」。不過，他否認知道文德森未通過安全審查，稱英國國家安全審查單位（United Kingdom Security Vetting，UKSV）及外交部等官員，均未將結果通告知他或任何部長，否則他不會作出任命。



2025年2月26日，美國華盛頓特區，英首相施紀賢（Keir Starmer）在英國駐美國大使官邸舉行的歡迎招待會上，與英駐美國大使文德森（Peter Mandelson，左）交談。（Getty）

文德森被指與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）密切，且涉嫌在出任商業貿易大臣時出賣政府機密。近日《衛報》報道，施紀賢2024年12月提名文德森為駐美大使後，後者次年1月接受安全審查未獲許可，卻仍於2025年2月順利履新，惟就任不足一年後便於9月被解職。

施紀賢20日表示，他不應該任命文德森，他對此決定負全部責任，也再次向愛潑斯坦案的受害者道歉，其決定顯然辜負了他們。

2026年1月30日，美國司法部公布大量有關已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）案件的文件，圖為愛潑斯坦與英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson）在一艘船上的合照。（網絡圖片）

施紀賢向議員們稱，他並未被告知文德森未能通過的審查，UKSV及外交部官員並未告知。即便他曾要求對UKSV流程進行檢討，但仍未被告知文德森未通過審查的結果，他形容「令人震驚」。

對於其說法，在場議員們發出噓聲，其中改革黨議員Lee Anderson 因批評施紀賢撒謊，而被勒令離開下議院議事廳。

施紀賢表示，他已要求內閣辦公室的政府安全小組，審查文德森任職期間出現的任何安全隱患。