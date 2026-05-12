世界銀行前行長：中國應停止囤積糧食與化肥　不要自詡發展中國家

前世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）在特朗普（Donald Trump）訪華前夕接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，中國應該停止囤積糧食與化肥，以緩解伊朗戰爭引發的全球供應危機。中國駐美大使發言人劉鵬宇就表示不應將供應中斷的責任推給中國。



報道指，霍爾木茲海峽的關閉嚴重阻礙化肥運輸，而供應中斷可能會導致全球每週損失多達100億份餐食，當中最貧困國家將受到最嚴峻衝擊。而自今年3月以來，中國為保護國內供應已停止出口多種化肥。

2026年5月8日，船隻在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和阿曼灣（Gulf of Oman）附近通行。（Reuters）

馬爾帕斯還表示，中國自稱是發展中國家的說法已不再可信：「他們自詡為發展中國家，但實際上他們是世界第二大經濟體，而且在很多方面都很富裕。但他們在世貿組織和世界銀行中仍假裝自己是發展中國家，這些機構完全取消這一地位」。

劉鵬宇回應稱：「中國被公認是最大的發展中國家，這一認定有充分的事實依據。維護發展中國家地位是中國的合法權利」。