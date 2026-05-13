中國駐美大使：競爭不能搞雙標　別人領先後便強調「公平貿易」

特朗普訪華前夕，中國駐美大使謝鋒於5月5日接受美國媒體《Newsweek》獨家專訪，大談中美關係，除了即將在北京舉行的中美元首峰會，亦談及貿易競爭，芬太尼管控等議題。

謝鋒指，中美元首釜山會晤以來，中國對13種芬太尼前體化學品實施對北美出口管控，美國芬太尼致死人數下降了37.5%，中國也為此作出了重要積極貢獻。他又指，中美在經貿等領域確實存在競爭，競爭應該是公平，不能搞雙重標準，不能自己佔優時鼓吹「自由貿易」、別人領先後便強調「公平貿易」。



訪談內容於5月12日出版，以下為內容節錄。



Newsweek：中國如何看待美國將芬太尼指定為「大規模殺傷性武器」以及對中國芬太尼前體物質流動的指責？

謝鋒：毒品是人類社會的公害。作為史上鴉片毒品最大受害者，中國人民對美國民眾的「芬太尼之痛」感同身受。解決毒品問題必須減需減供並舉、國內治理和國際合作並重，雙管齊下才能標本兼治。

美國芬太尼危機不是中國造成的，但我們始終從人道主義和中美友好大局出發，以最大善意，盡最大努力提供協助。應美方請求，中方於2019年在全球率先整類列管芬太尼類物質。2023年中美元首舊金山會晤後，兩國成立並啟動了禁毒合作工作小組，在物質列管、案件合作、技術交流、多邊合作、網路廣告資訊清理等領域開展了合作。

中美元首釜山會晤以來，中方不折不扣落實雙方共識，包括對13種芬太尼前體化學品實施對北美出口管控、發佈公告警示企業和個人防範合法化學品和設備被用於非法制毒、開展全國專項行動打擊化學品販運等，並同美方聯合走私涉毒洗錢、毒品走私等重要案件，雙方共睹成見。

美國本屆政府在應對芬太尼問題上加強立法、執法和控制力度，美國芬太尼致死人數下降了37.5%，中國也為此作出了重要積極貢獻。今年以來，《科學》《外交事務》等美國權威雜誌刊文指出，中國針對芬太尼前體等系列管控措施，是美吸毒致死人數顯著下降的重要原因。美方應該領情認賬，珍視中方善意，公正看待雙方合作成效，停止在芬太尼問題上甩鍋推責，不得加徵「芬太尼關稅」的替代性關稅，盡快將中國移出所謂「主要毒品來源國」清單，在相互尊重、平等互利基礎上，推進中美在禁毒等執法領域合作。

Newsweek：許多民主黨人和共和黨人都認為，中美關係本質上是由競爭所構成的。雖然在美國，許多人將競爭視為促進進步的途徑，但人們也確實擔憂兩國能否妥善管控這種競爭，以避免對抗。您對此有何看法？

謝鋒：中美在經貿等領域確實存在競爭，中方也不迴避。我們認為，競爭應該是公平、公正的，應該講規矩、守規則，不能搞雙重標準，不能自己佔優時鼓吹「自由貿易」、別人領先後便強調「公平貿易」，更不能人為設限、靠捆綁他人手腳獲得所謂競爭優勢。二戰後，國際社會在貿易等領域形成了一系列行之有效的規則、制度、機制，這是世界經濟平穩運作、持續成長，各國利益得到兼顧、實現平衡的基礎，不能搞本國優先，合則用、不合則棄，否則人類社會將墜入叢林法則的深淵。

說到底，我們要開展的是相互激勵、共同提高的「田徑賽」，要摒棄的是零和博弈、你死我活的「拳擊賽」。前不久，我去印第安納州「走基層」，參訪了一家上世紀70年代就進入中國市場的美國知名企業。剛開始，該美企在中國市場佔絕對優勢，基本上沒有競爭對手，「躺著」就能賺錢，直到近年中國企業、中國產品競爭力迅速提升。

但這家美企直面挑戰，變壓力為動力，沒有退出市場，而是創新思路，選擇將第二大技術研發中心設在中國，與中國合作夥伴強強聯手，將自身的技術創新與中國的巨大市場、完善產業鍊和豐富科技人才儲備結合起來。

這項正確抉擇成效顯著，不僅讓該企業在2025年美國市場營收下降40%的背景下，實現在華營收10%的逆勢增長，而且在中國合作夥伴引薦下，共同將業務拓展到了其他發展中國家，產品遠銷世界各地，做到「1+1>2 」，實現「在中國、為中美、為世界」的宏大願景，讓全球消費者享受到最優質的產品、最優惠的價格、最高效的服務，走出了一條「中美雙贏、世界共贏」的新路徑。

中美可以比一比、賽一賽，看誰能為世界提供更多的公共產品，誰能為發展中國家減貧脫貧、世界經濟持續普惠發展作出更大貢獻，這樣的中美競爭才是各方期待的。

Newsweek：您是否了解「中國化」和「中國風潮」的趨勢，即西方用戶將中國文化視為一種時尚？這對中美民間交流和關係意味著什麼？

謝鋒：無論是去年底流行的「成為中國人」還是今年湧現的「極致中國化」，都反映出中美兩國人民的雙向奔赴。習近平主席指出，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。 2023年習主席提出的「5年5萬」倡議極大促進兩國民眾交流。去年以來，美涉華民法五年來首次正向反彈。芝加哥全球事務委員會民調顯示，53%的美國人支持對華合作與接觸。皮尤最新民調顯示，對中國持正面看法的美國民眾3年幾乎增加了一倍。中美人民相知相近的願望不可阻擋。

事實上，「極致中國化」有歷史原型。早在1000多年前，中國唐朝就出現了「萬國衣冠會長安」的盛況，300多個國家的使臣、商隊、學者來華生活、學習、工作，書寫了中外交融、東西薈萃的歷史佳話。今天，Z世代在網路上分享喝熱水的奇妙感受，交流在中國外賣秒達、手機即付的超值體驗。一粥一飯間的「煙火中國」，一屏一碼里的「現代中國」，都承載著年輕人對生活的熱愛、對文化溝通的嚮往。這樣的文化交流溫暖、鮮活、飽含生命力。

前不久，中國駐美使館再次舉辦「使館開放日」活動，參觀的美民眾絡繹不絕、摩肩接踵。有的意猶未盡，向使館「抱怨」：開放一天時間太短，體驗項目沒玩夠，希望使館每天都開放。使館難以每天搞開放日活動，但中國大門24小時常開。我們歡迎更多美國學生到中國學習，也歡迎更多美國民眾用好中國240小時過境免簽政策、線上簽證申辦等政策利好，「打卡中國」「暢遊中國」！

中美人文交流的潛能有待進一步釋放。希望美方能盡快解決中國公民赴美「簽證難」「入境難」問題，停止對中國赴美人員採取選擇性、歧視性措施，進一步增加中美直航航班，共同為中美人民雙向奔赴鋪設順暢高效的「快車道」。